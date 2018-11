Carreteras de Yucatán permanecen oscuras

Vecinos del sur de la entidad señalaron que desde hace un mes no funcionan las luminarias del puente vial de la carretera Mérida-Peto ubicado en el entronque Teabo-Akil , de Yucatán, lo que es un peligro para las personas que por ahí circulan.

“Desde hace un mes no funcionan las luminarias del puente vial de la carretera Mérida-Peto ubicado en el entronque Teabo-Akil y eso nos afecta, nos resta seguridad y pone en peligro a nuestras familias”, aseguraron los habitantes del municipio de Yucatán.

En este sentido, los afectados comentaron que este hecho pone en peligro a las personas que por ahí transitan para ir a trabajar muy temprano o bien por las tardes-noches, sobre todo las que lo hacen en bicicleta.

“Estar circulando en un tramo que no tiene luz puede ocasionar accidentes, robos, delincuencia y nos dificulta ir a trabajar sobre todo con el cambio de horario, ahorita amanece más temprano. Estos son los problemas que el gobierno de Yucatán, debe solucionar y no otras cosas que no son importantes”, mencionó un poblador que prefirió permanecer en el anonimato.