Carretera de Umán sí será rehabilitada, confirmó Gaspar Ventura

El alcalde del municipio de Umán, Gaspar Ventura Cisneros, en Yucatán, confirmó que se realizará la rehabilitación de la carretera que conecta la cabecera con las comisarías de Ticimul y Tanil, la cual según demandas de los pobladores, se encuentra en abandono desde hace muchos años.

Como informamos anteriormente en La Verdad Noticias, los habitantes de Ticimul realizaron una manifestación y bloquearon los accesos a dicho poblado ubicado al sur de la ciudad de Mérida, por las malas condiciones de la infraestructura vial y la falta de transporte público.

Fidel Chi, vecino de dicha localidad, manifestó durante el bloqueo realizado el 7 de octubre, que el paso constante de camiones de volteo y tractocamiones, acabó con los acotamientos y aceleró la formación de baches en la mencionada vía.

El pueblo de Ticimul en Umán es inaccesible para el trasporte

Así lucen las carreteras de Ticimul, Umán

Lo anterior provocó que las unidades de transporte público colectivo dejen de entrar, con el argumento de que el pueblo es inaccesible con la carretera en esas condiciones.

Ventura Cisneros mencionó que las demandas de los vecinos de Ticimul fueron escuchadas desde el día en que realizaron la manifestación, que obedeció al hartazgo que generaron promesas incumplidas por las administraciones municipales pasadas.

“Se les prometieron cosas que no se cumplieron, en nuestro caso contamos con un Plan de Desarrollo que estamos ejecutando de acuerdo al presupuesto y a las necesidades”, afirmó.

En ese sentido, el alcalde aseguró que la carretera de Ticimul comenzará a ser rehabilitada antes de cerrar el 2022, con recursos que fueron gestionados por el Ayuntamiento con la iniciativa privada.

“Esa calle se va a hacer de manera gratuita, no le va a costar ni un pesos a los umanenses, se realizó a través de una empresa particular y es lo que estoy buscando, el recurso tal vez no será suficiente para cubrir tantas necesidades que tiene Umán por diferentes tipos de abandono, pero estoy convencido también que hemos hecho mucho en este primer año”, resaltó.

Seguirán rehabilitando calles en Umán

Gaspar Ventura Cisneros, alcalde de Umán

En el tema de construcción de calles y bacheo, aseguró que están trabajando para resolver el abandono en el que se encuentran las vialidades de fraccionamientos de la ciudad de Umán y de sus comisarías, pero esto se realiza de forma paulatina atendiendo primero los puntos críticos de acuerdo a lo que permitan los recursos económicos.

En cuanto al transporte público, aseguró que mantienen un constante diálogo con el titular del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (IMDUT), Rafael Hernandez Kotasek, para mejorar la accesibilidad de las personas.

Muestra de ello, aseguró, es la implementación de una de las 13 rutas nocturnas que llegan del centro de Mérida al de Umán, la próxima ruta del IE-Tram que también beneficiará a su municipio y las gestiones para mejorar las rutas que recorren las comisarías de Tanil y Ticimul.

