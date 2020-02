Carolina Kostoff, de la compañía Rayuela, culmina un gira llena de experiencias

Carolina Kostoff estudió actuación en la Universidad Nacional De Arte de Buenos Aires y después se formó con otros maestros y algunas maestras por fuera, para después participar en diversos proyectos culturales.

Carolina Kostoff, creadora junto a Lourdes Medina de la Compañía Rayuela, comentó que en Argentina los grupos artísticos no acostumbran permanecer juntos mucho tiempo, realizando obras y proyectos que al culminar, cada quien sigue otras rutas. “Sinceramente no sé por qué sucede esto, quizá tiene que ver con el ritmo de vida que se vive en la ciudad de Buenos Aires, que es muy agobiante que te exige mucho tiempo, creo que puede ser un factor, pero no tengo mucha idea porque esto sucede”, comentó.

¿Qué te motivó a iniciar esta aventura?

Me movía mucho conocer cómo era el ambiente artístico en otros lugares, ¿que se hacía?, ¿qué artistas había?, ¿cómo se autogestionan? un poco esa era la intención, salir y descentralizar un poco Buenos Aires y poder salir a ver qué pasaba en otros lados.

¿Cómo definieron el proyecto “Cuentos del Bosque”?

Decidimos crear este proyecto que cuenta con dos espectáculos y varios talleres y casi todos están apuntados a romper ciertos estereotipos del género, el que es para toda la familia es de cuentos infantiles pero es una reversión de los cuentos clásicos, como buscándole otro destino a los personajes femeninos.

Junto con Lourdes Medina, Carolina Kostoff ha recorrido miles de kilómetros llevando su innovadora propuesta artística a diversos países.

¿Qué significa terminar su tour en Cuba?

Estoy ansiosa por saber con qué nos vamos a encontrar en Cuba, porque vamos a un lugar donde no llega nada, a Guantánamo, donde está la base naval de Estados Unidos, y descubrir cuál es el lugar de la mujer en Cuba.

¿Qué experiencias te ha dejado esta gira?

Me siento con mucha experiencia vivida, me siento con muchas más herramientas, como esta que te contaba de salir de Buenos Aires y contactar nuevos grupos, siento que fue para nosotras muy importante porque pudimos abrir toda una red gigante de contactos en Latinoamérica que nos posibilita también opciones en el futuro como poder estar viajando de forma más seguida a otros países.

Lourdes Medina y Carolina Kostoff cerraron su gira en Cuba, donde durante tres semanas estarán participando en un festival para después retornar a su amado Buenos Aires.

¿Entablaste importantes lazos afectivos y artísticos?

Por supuesto, esta experiencia también nos permitirá tener nuevos amigos en otros lados y también en el futuro estar nosotras como integrantes de la Compañía Rayuela recibiendo gente allá en Buenos Aires.

¿Dentro del contexto social qué experiencias te han marcado?

Creo que se abrió un portal muy grande con respecto al arte pero también con respecto en lo social, haber escuchado tantas historias y tantas voces y algo que se reitera tanto que es la desigualdad y la diferencia de clases y todas esas cosas que nosotros como latinoamericanos la mamamos tanto, eso también da como otra visión del mundo creo, y también creo que otra visión con respecto a los futuros trabajos, a mí se me hace indisoluble lo social de lo artístico, como que creo que van muy de la mano y al haber sido un viaje tan cultural pero tan social por ciertos lugares que recorrimos creo que en el futuro realizaré más proyectos vinculados con todo eso.

Carolina Kostoff está feliz por haber emprendido esta aventura que le deja un mar de experiencias y conocimientos que le servirán para diseñar nuevos retos profesionales.

¿Qué ha significado cerrar su gira por México precisamente en Yucatán?

Fue muy lindo porque compartimos con varios artistas locales y creo que ese es un buen resumen de viaje terminar fusionando con otros artistas creo es muy enriquecedor y aparte es un país donde llevamos un año y vamos a extrañarlo mucho sin duda, yo extraño Argentina pero ya me pienso lejos de México y ay, que raro va a ser porque realmente hace un año que estamos acá, es muy fuerte, porque haces un vínculo muy fuerte con el país, con las personas, entender códigos, en este pudimos quedarnos mucho más tiempo que en el resto de los países.

Ricardo D. Pat