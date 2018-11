Carnaval satánico en Mérida; Cientos marchan en honor a la Santa Muerte

Los días de muertos han llegado y los venteros, en especial aquellos que se dedican a comercializar imágenes religiosas y otros productos relacionados, sienten un poco más el fervor de los creyentes.

Tal es el caso del señor Raúl Sánchez, quien tiene su local en el mercado Lucas de Gálvez, y que es mejor conocido por tener en un rinconcito un altar a la Santa Muerte.

En ésta época, el señor se prepara para recibir a sus clientes y a los que no lo son tanto pero que buscan adquirir imágenes para regalar o simplemente para venerar.

Él nos contó que toda su vida ha estado ahí, casi 50 años, pues su mamá comenzó el negocio. Y hace 15 años su local empezó a ser visitado frecuentemente, debido a la fiura de la “Niña Blanca”; su intención, en realidad, era venderla, sin embargo, la gente se acercó y poco a poco fue poniendo sus ofrendas, entre ellas, velas, rosarios, cigarros y flores.

Aunque ha tenido uno que otro problema con algún locatario del lugar, e incluso, acusado con los guardias para que retire el ahora altar, al ciudadano no le importa, ya que dice no es de él, sino de toda la comunidad.

Todos los días, a cualquier hora antes de su cierre, las personas se acercan a comprarle velas y luego se las prenden a la Santa mientras rezan, piden o agradecen. Después se retiran y así sucesivamente. El costo de ellas es de 30 pesos y cada una tiene un significado.

“El azul es fortaleza, para cuando tengas problemas y no te caigas; el verde es para que nunca te falte trabajo, por ejemplo, o tengas una manera de sobrevivir; el morado es para invertir la maldad, cuando a ti te deseen el mal, te va a llegar lo bueno; el negro significa protección, no es para hacer maldad; el rojo, amor de pareja o cuando hay mucho problema en la familia; el dorado es para el negocio y te vaya bien; el blanco es salud; amarillo es el dinero y naranja o ámbar como muchos dicen, es para dejar los vicios”.

De acuerdo con el comerciante, la Santa Muerte no está para hacer maldad y tampoco es como lo cuentan que cobra vidas, “la labor de ella es ayudar a las personas, cuando mueren, ir al lugar que se hayan ganado, el cielo, el purgatorio o el infierno. No decide si te vas a morir”.

La religión católica, de acuerdo con Sánchez, no la acepta, sin embargo, en los últimos años, tanto en México como en el estado de Yucatán ha incrementado la creencia por ella, de hecho, comentó que ya son varias las comunidades en Mérida. “Yo soy católico, pero ya me di cuenta que si no piensas como ellos, somos malos. La iglesia no lo acepta, al igual que varias imágenes, tal es el caso del Divino Maestro”.

Celebran a la Santa Muerte en día de muertos

Como parte de una creencia, para los adoradores de la Santa Muerte estas celebraciones de fieles difuntos son de suma importancia, debido a que la “Blanca” los cuida y por ende ellos tienen que ofrendar su devoción.

Justo ayer, poco después de las 8 de la noche, más de 150 personas peregrinaron desde el cementerio de Xoclán hasta un santuario que ellos han conformado en la colonia Mulsay.

Entre plegarias y peticiones los asistentes al culto, ataviados con ropas negras y velas, solo centraban sus alabanzas a la Santa Muerte, sin mirar a sus alrededores o a los presentes y testigos de sus formas de adoración.

Estas y otras muestras de devoción hacia la “Santa” dejan entrever que su culto se va arraigando cada vez más entre los yucatecos de todas las edades y clases sociales.

Diferentes creencias de los mexicanos han derivado en religiones más cercanas al México prehispánico; como tradición en nuestro país, la muerte es un momento de reflexión y de recuerdo para los que no están, pero también de alegrías para los que siguen en el este mundo.

_Katia Castañeda/Eduardo Uc