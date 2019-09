Carmen Costa promete dar un gran show en la ciudad de Mérida

Su trayectoria los ha llevado a recorrer diferentes partes de la República Mexicana y pisar escenarios en países como España, Puerto Rico, Brasil, Estados Unidos.

Carmen Costa viene a Mérida para complacer a todos sus fanáticos y a conquistar a nuevos.

La banda es liderada por el argentino Manú Charrittón, precisamente con quien platicamos vía telefónica, quien de entrada prometió para esta participación que se realizará el próximo sábado 5 de octubre, en el Festival Arcadia. Lo que podemos prometer es lo que hacemos cada vez que nos subimos al escenario y es dar hasta la última gota de sudor desde la primera canción del show hasta la última, un show plasmado de mucha energía, también con mucho eclecticismo pero con una facilidad que tenemos para llevarte desde el punk hasta la música bailable o al garage o a la psicodelia de ida y de regreso, es como un maraca loca que te va sacudiendo durante todo el show pero que te va atrapando y que te va levantando cada vez la pila y la energía hasta que todo se vuelve una gran fiesta en donde estamos juntos compartiendo”.

Manú afirma que con Carmen Cost lo importante es que no les importa nada a la hora de crea propuestas frescas.

Acerca de la filosofía de la banda nuestro entrevistado fue categórico. “Pues mira lo importante es que no nos importa nada, esa es como la primera premisa a la hora de trabajar las canciones, porque si te enfrascas demasiado en sonar todo el tiempo igual pues creo que se vuelve muy monótono y aburrido, entonces en nuestro caso hemos internado ser abiertos e ir dejándonos sorprender por géneros musicales y cosas que a nuestro parecer era algo interesante y que se podía sumar a la propuesta musical de la banda en cada momento”.

Le comentamos a que normalmente la industria cuando pega un disco o un género quieren que todos los discos sean clones del anterior, pero en el caso de esta banda todo parece crearse a través de una especie de anarquía orquestada pero con una intención de que el divertimento no haga falta. “Pues me da mucho gusto todo lo que dices porque ese es un fiel reflejo de que has estado escuchando nuestra música y vas sintiendo este eclecticismo con una libertad absoluta, pero esto no nos ha ayudado tanto comercialmente, porque ¿sabes? sorprender tanto a la gente todo el tiempo a veces no es tan fácil para el público de que salgas con una canción de un tipo y sales con un disco siguiente y no tiene nada que ver con lo que venías haciendo”.

Manú Charrittón envió un afectuoso saludo a los lectores de La Verdad y los convoca para no perderse su actuación en este magno festival.

Sobre sus locochones videos dijo que hacer música se puede volver algo muy tedioso y aburrido cuando lo único que haces es repetirte todo el tiempo. “Siempre hemos tratado de que primero seamos nosotros, no quiero hablar de un egoísmo musical, pero creo que el tema de la creatividad musical debes de tratar no limitarla, debes de tratar de dejarla libre y este tema de que se vuelva divertido todo el tiempo así como los videos es algo básico y bueno, la parte visual intenta también transmitirle a la gente esa diversión.

Cuestionado acerca de que ellos han navegado contra corriente y sin embargo allá están, aseguró: “Sí, la verdad es cierto un poco lo que dices, siempre hemos acabado haciendo todo al revés de todo el mundo, pero pues es un poco la fórmula que nos ha funcionado ¿sabes?, quizás al principio de la carrera de la banda intentamos hacer todo como los demás y no nos servía de nada y el día que como que pateamos todo y tiramos todo por la borda y empezamos a hacer las cosas como a nosotros nos parecía pues de repente empezó a haber una propuesta artística real e interesante”.

Ricardo D. Pat