Carlos Zaur lanza los “Nuevos Clásicos” de la balada pop

Es una nueva etapa en la carrera de Carlos en donde él presenta canciones con la referencia de los clásicos de antaño, traídos a la época actual con su toque, gran voz y sonido único en “Nuevos Clásicos” .

El poderoso baladista mexicano Carlos Zaur presenta este álbum de 10 pistas, es una historia de amor y aceptación interna, que cuenta con 8 canciones originales y 2 covers.

“Nuevos Clásicos” fue producido en Los Ángeles por los productores Thom Bridges ( David Guetta, Sofia Reyes, Maria Becerra ) y Scott Effman ( Latin Grammy Nominee ) junto con compositores increíbles como la ya mencionada ganadora de multiples Grammy y nominada 10 veces al Oscar “Diane Warren”, las compositoras y artistas nominadas al Grammy: Karen Sotomayor, la peruana nominada al Latin Grammy Nicole Zignago, cantautor mexicano Marco Mares, la superestrella mexicana Sofía Reyes; entre otros grandes escritores.

En palabras de Carlos “Cuando estés Aquí” es la canción más personal de su disco. “En esta canción hablo un poco sobre mi proceso de dos años de transformación total y aceptación personal. Esta canción la escribí para la persona con la que espero estar en el futuro, hablando de mi proceso y que estoy tratando de quererme más y conocerme más para ser la mejor versión de mí mismo para cuando llegue esa persona. Estoy hablando del daño que me he hecho durante mi vida, de romper mis miedos, amarme y aceptarme. ¿Cómo voy a amar a otra persona si ni siquiera me amo a mí mismo? No puedes dar lo que no tienes, no hay manera de amar a alguien si no te amas a ti mismo primero, esta canción habla de lo que ha sido todo ese proceso para mí.”

Tracklist:

1. Cuando Estés Aquí

2. 2. Japón

3. Me va a Extrañar

4. Te Elegiré

5. Duele Tanto

6. Cicatrices en Fuego

7. Tantas Ganas de Volver (Versión NC)

8. Corazón de Papel

9. Volverás

10. Tu sin Mi

Biografía

Su nuevo álbum será una "Experiencia en vivo"

Carlos Zaur nacido en Monterrey México, comenzó grabando y subiendo covers de manera independiente a las distintas plataformas. Su tono cautivador y el poder de su voz se han visto orgánicamente más de 100 millones de veces en Youtube y Facebook y generan alrededor de 200 mil oyentes mensuales en Spotify.

Su voz no es solo un regalo, sino que ha sido y sigue siendo entrenada y desarrollada. Lo que comenzó con las obras locales “Grease”, “Tributo a Michael Jackson” y “Jesus Christ Superstar”, en busca de mejorar y dominar su poderosa voz de soprano se mudó a New York, Vancouver y Los Ángeles, donde reside actualmente.

Bajo el management de MITH MEDIA (Charlie Guerrero y Paloma Hecht ) un contrato discográfico con MITH Music en asociación con la cantante mexicana Sofia Reyes, ( que lo descubrió en 2020 y lo llevó su equipo de management ) en distribución con The Orchard y el apoyo de Sony Latin, el álbum debut de Carlos Zaur se lanzará este 11 de Noviembre del 2022.

Su nuevo álbum será una "Experiencia en vivo" que incluirá interpretaciones de canciones icónicas y material original el cual cuenta con los sencillos "Japón" “Te elegiré” y "Duele Tanto" a dueto con Sofía Reyes, compuesto por Diane Warren, Sofía, Carlos y el productor Thom Bridges los cuales fueron lanzados en 2022 .

Con su proyecto desarrollado por MITH media y como productor ejecutivo a Charlie Guerrero, Zaur tiene el potencial de convertirse en uno de los máximos exponentes vocales de su generación, la nueva balada clásica.

