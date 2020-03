Carlos Rivera cancela concierto en Mérida por brote de Coronavirus

La alerta global a causa del Coronavirus ha propiciado la cancelación de infinidad de eventos públicos en varias países del mundo y en Yucatán ahora toca turno a la cancelación del concierto del cantante mexicano Carlos Rivera que debía efectuarse el sábado 14 de marzo ha debido posponerse tentativamente para el sábado 23 de mayo.

A través de un comunicado, las empresa Westowood Enterteiment confirmó la cancelación del concierto del intérprete que debía efectuarse en la fecha señalada en el Foro GNP Seguros.

Sus fans esperan que para el mes de mayo puedan disfrutar en Mérida del talento de su ídolo Carlos Rivera.

“Como es de todos sabido, el brote de coronavirus (COVID-19) ha sacudido la estabilidad de la salud en distintos países Sumándose al esfuerzo internacional por preservar la salud de todos, hemos tomado la decisión de reprogramar el concierto de Carlos Rivera para el día 14 de marzo de año en curso en el Foro GNP de la ciudad de Mérida, Yucatán”, señalan en el escrito.

La empresa aseguró que el concierto se llevará a cabo el próximo 23 de mayo en el mismo recinto, destacando que todas las personas que hayan adquirido sus boletos del evento, podrán usarlos para la nueva fecha pues serán completamente válidos.

Devolverán el importe a quienes así lo deseen

También indicaron que en caso de que que las personas deseen la devolución del costo del boleto adquirido podrán realizar el trámite a partir del día miércoles 18 de marzo del 2020, de lunes a viernes en un horario que comprende de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde en las taquillas del recinto.

Carlos Rivera, uno de los artistas más mediáticos de la actualidad surgió del programa de televisión “La Academia” para iniciar una carrera como solista que lo ha llevado a la cúspide del éxito.

Carlos Rivera exhortó a sus fans a que se cuidaran e informaran sobre esta enfermedad que ya fue catalogada por la Organización Mundial de la Salud como pandemia.

Recientemente el cantante compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece con cubrebocas en un avión a su regreso a México proveniente de Madrid, demostrando que tomó todas las precauciones necesarias debido la propagación del coronavirus.

En dicho post, Carlos Rivera mencionó su sorpresa porque en México no le preguntaron nada ni tampoco lo revisaron. “Llegando a México de Madrid, tuvimos que adelantar el vuelo antes de que cerraran el aeropuerto o no nos dejaran volver. La sorpresa que en México no nos preguntaron ni revisaron nada", aseguró.

