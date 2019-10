Carlos Macías, compositor de las grandes estrellas retorna a Mérida

Carlos Macías, quien dio comienzo a su carrera en el año 2000, fue descrito de esta forma por el Maestro Armando Manzanero, siendo un halago que lo ayudó a repuntar. "Es mi gran maestro, mi inspiración y el hecho de que se refiera así de mi, habla bien de mi trabajo. Es un privilegio grande”, dijo Carlos al estar con don Armando en abril de este año en San Cristóbal de las Casas, Chiapas con la Orquesta Esperanza Azteca.

Carlos José Macías Núñez es un cantautor, músico, compositor y productor musical mexicano que ha recibido grandes reconocimientos como nominaciones a los Grammys, Premios Lo Nuestro y al Billboard.

En el año 2012 inició oficialmente su carrera como cantautor gracias a que Carlos Moreno, productor de telenovelas de televisa, le permitió incluir en la producción "Amor bravío" cinco canciones, las cuales fueron "Divina tú" , "Olvidarte jamás" , Tú perfume” , "Amarte así" y "Mil vidas".

En el año 2013 participó en otra telenovela: "Quiero amarte” en donde cantó con Armando Manzanero, Samo, Noel Schajris, Reik y Juan Pablo Manzanero.

En septiembre de 2017, iba a presentar su disco “Mi música en vivo” en el Auditorio de Ciudad de México, pero fue anulado el concierto por el sismo que afectó a la ciudad. A la fecha, Carlos Macías ha grabado cinco álbumes.

El prestigiado productor Jorge Avendaño señaló acerca del cantautor chiapaneco: “Carlos Macías nunca va a ser un compositor de moda, pero siempre estará vigente porque hace canciones que van a trascender', y eso me llenó de orgullo".

Carlos Macías ha sido el compositor de artistas como Myriam, Pablo Montero, Cristian Castro, Yahir, Víctor García y la Banda El Recodo.

El compositor mexicano defendió la balada y a los buenos intérpretes; además compartió que no le gustan algunos contenidos en las letras de algunos géneros como el urbano y regional mexicano. "La gran balada de los 70 y 80 eran tan bellas. Las modas pasan, pero no pasa el sentimiento. No tengo nada en contra del reguetón, incluso hay canciones que me gustan, pero la temática de canciones misóginas, que ofenden a la mujer y la ponen como objeto sexual, eso no me parece bien. Además, que parte muchas mujeres paguen un boleto y se sientan contentas de oír una temática de Maluma, es algo que no puedo concebir, porque por un lado exigen respeto, que se lo merecen; por otro participan en este tipo de cosas”, aseguró.

"La mercadotecnia hace su trabajo y que lástima que como mexicanos no sepamos hasta dónde debemos tolerar ciertas temas temáticas en ciertas canciones y hasta dónde debemos exigir un alto. La banda también tiene barbaridades de las mujeres. La balada está fuera de tendencia, pero va a retomar su lugar", dijo.

Ricardo D. Pat