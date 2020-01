Carlos Fontanot de la NASA, visita la ciudad de Mérida

En breve ceremonia realizada el pasado lunes 30 de diciembre en el Planetario del Centro Cultural Olimpo, se confirmó que los cortos de CineSpace de la NASA se continuarán exhibiendo tanto en el Museo de Historia Natural de la ciudad como en el planetario, bajo la dirección del profesor Juan José Durán Nájera.

Carlos Fontanot, quien es el encargado de cada aspecto relacionado a las imágenes de la Estación Espacial Internacional (EEI) de la NASA; fue uno de los creadores del proyecto CineSpace junto con Dan Jacobs. En su visita al Planetario, estuvo acompañado del antropólogo yucateco Carlos Villanueva, representante para México y América Latina de CineSpace, recibiendo ambos sendos diplomas de reconocimiento por parte de las autoridades de cultura de la comuna por apoyar la difusión de la cultura espacial con la proyección de estos trabajos que llegan de todas partes del mundo.

Juan José Durán Nájera, Carlos Fontanot y Carlos Villanueva.

Sobre el impresionante avance que los cortos de CineSpace ha tenido hasta ahora, comentó: “Es muy impresionante si contamos la participación en los últimos cinco años son ya más de 1700 películas que hemos recibido y son de temas variados en CineSpace pueden ser de ciencia ficción, pueden ser documentales, como ocurrió con la actual película ganadora que se filmó en España que cuenta una historia regional de un pequeño pueblo cerca de Madrid, que fue ahí donde se recibió la primera noticia de que el Eagle había aterrizado en la luna durante la misión del Apolo 11”.

El profesor Juan José Durán explicó a Carlos Fontanot la agenda de actividades en el planetario.

"Para nosotros, Cinespace es un vehículo de poder alcanzar a la juventud, a los estudiantes, especialmente aquí en la tierra maya, en Yucatán, para mí es importante porque es parte de mi patria, yo cuando he venido aquí a las presentaciones de CineSpace siempre he sido muy bien acogido, y me doy cuenta del interés que hay y es muy importante continuar con esta relación para poder traer más programas, programas como los de la estación espacial Internacional, y como el nuevo programa Artemisa.

De izquierda a derecha: Carlos Villanueva, Juan José Durán, Carlso Fontanot, Karol Chim Ramírez y Brissa Gómez Millar.

Sobre este último, don Carlos Fontanot recalcó sus alcances e importancia. “El programa Artemisa con el que volveremos a la luna, y donde la primera mujer va a plantar pie en la luna en el año 2024, entonces ese tipo de programas e importante que se sepa acerca de ellos, de que se puedan promover, pero más importante aún es entusiasmar a los jóvenes para que ellos algún día sean los que hagan los planes para esas misiones, que participen en ellas y tal vez hasta puedan ir al espacio, porque se va a abrir más el espacio a todos nosotros, a todos los humanos y ojalá muy pronto un yucateco, un maya vaya al espacio”, comentó.

La Verdad platicó en exclusiva con Carlos Fontanot.

Carlos Fontanot manifestó su agradecimiento al profesor Juan José Durán Nájera, por todo su apoyo y el entusiasmo manifestado para lograr que en los foros que están bajo su dirección se exhiban los cortos de CineSpace. “Pienso que es sumamente importante entusiasmar a la juventud con programas como el que él desarrolla aquí”, aseguró.

Ricardo D. Pat