Carlos Castillo Barrio El béisbol, una pasión que se vive siempre

Con una memoria en la que guarda grandes hazañas del ‘rey de los deportes’, Carlos Castillo Barrio continúa compartiendo las crónicas del deporte que marcaron a Yucatán; esas historias comienzan desde 1940.

¿Qué significa estar en el Salón de la Fama del Deporte Yucateco?

Es un honor que no cualquiera puede disfrutar. Tengo la fortuna de pertenecer a este recinto y me siento orgulloso por lo que representa ante la sociedad yucateca.

¿Cómo es su pasión por el béisbol?

Esta disciplina tiene sus inicios en 1940 y desde entonces recuerdo que cuando estudiaba, luego de la escuela me gustaba estar por los campos de pelota de la ciudad que antiguamente eran bastantes.

¿Qué le valió estar en el Salón de la Fama?

Logré muchas cosas en la crónica deportiva, así como el ser reconocido como anotador oficial de las Ligas Peninsular, del Sureste y Mexicana; actualmente soy historiador del béisbol de Yucatán y Campeche.

¿Qué anécdota recuerda?

‘El Campeonato de Primera Fuerza del Estado entre los equipos protagonistas de Plataformeros de Progreso ante Estrellas Yucatecas, donde este último consiguió avanzar a la siguiente etapa.

¿Cómo vivió ese campeonato?

‘Recuerdo que tenía apenas 16 años cuando me tocó estar en la final de este circuito y fue verdaderamente emocionante. El carga de bates del equipo Estrellas me invitó a Campeche para ver jugar al equipo que había ganado su pase a los playoffs; entonces, le pedí permiso a mis padres y me fui con ellos’.