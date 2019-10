Carlos Bojórquez Urzaiz, un apasionado del rock en Yucatán

Carlos Bojórquez Urzaiz es un escritor, antropólogo e historiador yucateco que estudió en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán y fue catedrático e investigador en dicha institución de 1976 a 2011. Se desempeñó como Director de tal Facultad de 1985 a 1993, pero también es un apasionado roquero que ha militado en agrupaciones importantes en nuestro estado.

En entrevista con La Verdad, recordó que su primera conexión con el rock se dio cuando tenía 10 años de edad, oyendo los discos de su hermana y su hermano. “Cada uno tenía sus preferencias, mi hermana escuchaba mucho a Elvis Presley pero mi hermano siempre fue amante de la vanguardia, de los Beatles hacia adelante hasta pasó un tiempo en San Francisco, California, de donde trajo acetatos que pocas personas tenían aquí en Mérida, claro Jimi Hendrix, John Mayall, Jerry García con Grateful Dead y Vanilla Fudge”.

Carlos Bojórquez disfruta tocando con la Fuente del Poder su amplio repertorio de temas de rock clásico.

¿Que banda o artistas te marcaron y por qué?

Siempre que pienso en esto asumo que mi gusto fue perfilado por John Mayall y Traffic, aunque nadie puede sustraerse de los Rolling Stones y Los Beatles.

¿En qué año iniciaste tu participación con El Sonido del Eco?

El Sonido del Eco lo formaron Juan Cárdenas y Fernando Valdez, en enero de 1970 y Jorge Carlos Castro, Roberto Arcila y yo, nos fuimos incorporando a lo largo de ese año e inicios de 1971. En lo sucesivo, Sonido del Eco se volvió una banda de rock, con mucha música original que alternábamos con Mike Manzur y sus diversas bandas en los conciertos de rock que comenzaron a tener cierto repunte en Mérida.

Con la Fuente del Poder, Carlos Bojórquez toca la guitarra electroacústica y la armónica.

¿En cuales otras bandas participaste?

Antes del Sonido del Eco, hice una banda con Rafael Escalante y los hermanos León que llamamos Los Hijos de la Naturaleza, que era una banda “desconectada”, todo acústico, con flauta y armónicas. Musicalizamos varias obras teatrales del dramaturgo Fernando Muñoz Castillo y el grupo teatral Eugenio. Una época muy de ruptura que nos llevó a presentar una obra colectiva titulada “Así habla la justicia”, de creación colectiva con los mencionados y Jorge Cervera, Carlos Monje y varios amigos más.

Este sábado 5 de octubre la Fuente del Poder regresa al teatro Danile Ayala y lo hará con el respaldo de un músico de gran calidad como lo es Carlos Bojórquez.

¿Cuál es tu opinión de Mike Manzur?

Fue la vanguardia artística de Yucatán, el mejor guitarrista de rock y blues que hemos tenido. Con fuerte proyección nacional, quien lamentablemente se nos adelantó y no pudo consumar lo mucho que pudo haber logrado. Su disco, que hoy es una rareza circulando entre coleccionistas unicamente, es una muestra del poder de su guitarra. Nadie como él como artista y como amigo. Lo quise mucho.

Carlos Bojórquez, un músico que disfruta cada ocasión que trepa a un escenario para desplegar su talento.

¿Qué significa para ti tocar con la Fuente del Poder?

Lo sintetizó muy bien Jorge Cervera. Es una reunión de rockers con historia. Para mi en lo particular siempre es un homenaje a Juan Cárdenas sobre todo, a él lo acompañé muchos años como flautista, armoniquista y con la guitarra de armonías. Mi maestro el Xic Arcila me enseño a tocar en inglés se dice to play, jugar, y de verdad me divierte esta carga de emociones que combinan en la Fuente del Poder. Agradecido por su invitación permanente.

¿De qué forma invitarías a los roqueros para asistir al concierto del sábado 5?

Dado que la Fuente del Poder es una banda que se reúne cada vez que quiere, invito a todos para que nos escuchen esta vez que será un concierto singular.

Ricardo D. Pat