Carla Wolff, impacta con su más reciente sencillo titulado “Entre Paréntesis”

La guapísima y talentosa intérprete visitó la redacción de La Verdad para compartir su filosofía, ya que desde sus inicios eligió la calidad por encima de la calidad, como lo demuestran sus producciones “Mi Verdadera Pasión” (2013) y “Esencia” (2016). Carla le ha devuelto el glamour a los escenarios con espectáculos elegantes, dinámicos que engalanan cualquier foro y eso es algo realmente meritorio.

Carla Wolff ha cantado en importantes escenarios, entre ellos el Teatro Metropolitan y el Foro 18-69, donde presentó en este año 2019 su producción “Junto a Tí”.

Carla comentó que esta canción implicó un reto en muchas áreas. “Implica un reto vocal, implica un reto interpretativo, el contenido de la canción hay que de verdad poseer la historia para poder transmitirla, es un reto en muchas áreas la verdad, pero yo creo que principalmente interpretativo, porque debe de ser una canción que sin importar si me ves llorar cuando la estoy cantando, debo de transmitir eso, eso debe de estar en mi voz, entonces el reto interpretativo es de las partes más importantes de esta canción”, aseguró.

La bella intérprete visitó la redacción de La Verdad para compartir detalles de su próxima gira internacional.

En plena era digital, no es difícil disfrutar de las actuaciones de Carla Wolff, por lo que podemos comprobar que sus shows son unos auténticos viajes a distintas épocas en diversos géneros, interpretando desde temas como “Caruso”, que no había sido cantado por una mujer, así como éxitos en inglés y francés, música bravía e incluso innovaciones como la excelente versión de “Close to You” de Los Carpenters pero en Big Band.

“Yo siempre he dicho que a mí lo que me gusta es cantar canciones con contenido, canciones que nos metan en historias, que nos metan en la vida básicamente, en lo que tenemos todos los días y esta canción logra eso, porque hoy en día la verdad es que el divorcio es un tema más y más común y muy pocas canciones hablan del desamor.

Con un cambio de imagen que enfatiza su sensualidad y madurez como mujer y artista, decide desafiar el arrebato, la soledad y el desamor interpretando “Entre Paréntesis”.

“Entre Paréntesis” es un tema original del compositor chileno Nino García, el cual ha sido grabado por otros artistas como Luis Jara y Gloria Simonetti que habla del divorcio, que en la voz de Carla Wolff adquiere una dimensión impresionante. “La canción habla de una separación que dice a pesar de que lleguemos a los términos de un divorcio en donde sabemos dónde quedan los bienes, donde quedan los hijos, a pesar de eso yo te sigo amando y hago el amor con tus recuerdos, es decir es una persona que para mí a pesar de que tomé la decisión de separarme, sigo amando y seguiré amando”.

Para Carla Wolff la felicidad para no viene del exterior hacia adentro, sino que viene de adentro hacia afuera. “Yo creo que el equilibrio es lo que te hace feliz, si yo tengo un equilibrio correcto yo puedo ser feliz a pesar de las cosas que cambian todos los días, entonces si yo me permito tener un equilibrio y saber fluir a las cosas que la vida me presentan, puedo ser feliz”.

Finalizó señalando que no descarta la posibilidad de regresar el próximo año a Mérida pero ya para realizar un magno concierto, solicitando a los yucatecos que le den la oportunidad de entrar a sus corazones a través de “Entre Paréntesis”.

Ricardo D. Pat