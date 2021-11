Cárceles inhumanas en Yucatán

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Miguel Óscar Sabido Santana, reveló que la mayoría de las cárceles públicas del Interior del Estado se encuentran en malas condiciones, lo que conlleva a la violación de las garantías individuales de las personas detenidas.

En entrevista con La Verdad Noticias, el ombudsman aclaró que año con año la Codhey realiza visitadurías a los 106 centros de detención municipal, así como a la cárcel pública de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuatro Centro de Reclusión Social (Cereso) de Yucatán, 144 centros de Salud, ocho hospitales públicos, el Hospital Psiquiátrico de Yucatán y el Centro De Atención Integral Al Menor En Desamparo (Caimede), con el objetivo de identificar faltas y emitir recomendaciones a dichas instituciones.

Sabido Santana señaló que los resultados serán presentados durante febrero de 2022. Sin embargo, adelantó que las cárceles públicas de la entidad “desafortunadamente están en muy malas condiciones”.

El titular del organismo público precisó que las principales deficiencias que presentan los centros de reclusión, se encuentra la mala condición de su infraestructura y el incumplimiento en cuanto a un registro de ingreso y salida.

“Estas situaciones se recrudecen principalmente cuando hay cambios de administración municipal y este año no fue la excepción, de hecho cuando hicimos esta supervisión con la CNDH en septiembre, las condiciones estaban muy mal”, declaró el ombudsman.

El titular de la Codhey reveló que se visitaron más de 30 cárceles municipales en 2021

De igual forma, señaló que en la gran mayoría de las cárceles municipales de Yucatán hace falta un libro para guardar llevar la relación sobre las pertenencias de los detenidos, no cuentan con un médico que valore a las personas que ingresan, no proporcionan agua o alimento y los elementos policiacos encargados de proporcionar seguridad a las personas que son retenidas en una cárcel pública no cuentan con algún tipo de certificación.

“Son cosas que si ellos cumplieran, incluso les daría mayor certeza y seguridad sobre su trabajo, lo que pondría en menos duda su trabajo”, agregó.

El presidente de la Codhey añadió que debido a las notables deficiencias, incluso hay 15 cárceles municipales que requieren de un cambio completo en sus instalaciones, ya que no cuentan con sanitarios, iluminación natural o artificial, además que las celdas son insuficientes para garantizar la separación de detenidos o la sana distancia entre los mismos, en el marco de la pandemia de Covid-19.

Explicó que entre dichos centros de detención, se encuentran las cárceles de los municipios de Izamal, Conkal, Cenotillo, Ticul, Peto, Hocabá, Sanahcat, Acanceh, Halachó, Chumayel, Mocochá, Chapab, Dzan y Tahdziu.

Sabido Santana reveló que trabajan en conjunto con los municipios

En ese sentido, reveló que la Comisión trabaja en conjunto con los ayuntamientos desde la tercera semana de octubre, en busca de poder firmar convenios de colaboración con todos los ayuntamientos, para generar un reglamento de derechos humanos en cada municipio.

“Queremos atender de primera mano el tema de las cárceles públicas, la capacitación y formación de los derechos humanos de los cuerpos policiacos y se puedan generar los bandos de policía y buen gobierno en cada municipio”, abundó.

Sabido Santana abundó que durante el 2021, aparte de las visitas que realizó personal de la Codhey, también realizaron una segunda ronda de visitas en conjunto con personal del Mecanismo Contra la Tortura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quienes al azar determinaron revisar 30 centros de detención municipal, distribuidos en todo el Estado, incluyendo el de Mérida.

El presidente de la Codhey indicó que durante este año también visitaron los centros de detención con personal de la CNDH

Dijo que esta no es la primera vez que colaboran en esta verificación con el personal de la CNDH, ya que la tortura además de incurrir en la violación de derechos humanos, también puede incurrir en la comisión de un delito, desde las cárceles públicas, ceresos, hospitales, albergues y refugios temporales.

“El informe está en proceso de elaboración, es un informe conjunto que haremos entre la CNDH y la Codhey, en relación a esta revisión en particular”, adelantó sobre el documento que aún no tiene fecha de publicación.

Cabe destacar que entre marzo y noviembre de 2020, la Codhey visitó un total de 36 cárceles municipales de la Entidad, en donde se verificó el respeto por los derechos humanos de las personas que por algún motivo fueron arrestadas, constatando las condiciones de trato, estancia digna y segura, legalidad, seguridad jurídica, vinculación social y mantenimiento del orden.

Sobre estas visitas se presentó un informe en febrero de 2021, en donde se plasmaron las diversas irregularidades en cuanto al registro de ingreso, resguardo de pertenencias, acceso a una visita o llamada telefónica, separación de la población arrestada, alimentación, atención médica y las condiciones de la infraestructura e higiene del lugar.

