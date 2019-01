¡Carambola en Mérida! Diez vehículos involucrados por no guardar distancia

Choque múltiple se registró sobre el kilómetro 2 de la vía Federal de Motul hacia Mérida, en donde diez vehículos se vieron involucrados.

El pavimento mojado y la falta de precaución contribuyeron al accidente donde los choques fueron por alcance, formando así una carambola de diez vehículos.

Al parecer el conductor de un auto modelo Versa que transitaba en carretera Mérida-Motul, frenó de golpe mientras bajaba el puente que está en la entrada a San pedro Cholul. Se desconoce el motivo que llevó al conductor del Versa a detenerse de manera tan intempestiva, sin embargo debido a ello varios automóviles que iban detrás se estamparon unos contra otros formando una cadena de accidentes.

Daños costosos debido a la imprudencia y por no tomar las precauciones necesarias al bajar por el carril interior del puente, donde los conductores no guardaron la distancia necesaria y no lograron frenar a tiempo impactándose así con el vehículo que tenían al frente.

Se indicó que a pesar de la cantidad de coches involucrados no se reportó ninguna persona herida, aunque sin duda dejó grandes daños materiales.

Al lugar arribaron elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Publica para tomar conocimiento del accidente, hacer el deslinde de responsabilidades y demás trámites correspondientes.

Así mismo al lugar acudieron las aseguradoras de los vehículos involucrados para llegar a un acuerdo sobre la reparación de los daños ocasionados.