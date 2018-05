Capitalinos se enamoran de la cultura de Yucatán

Durante la segunda jornada de la Semana de Yucatán en la Ciudad de México, miles de personas se dieron cita en el Palacio de los Deportes para conocer más de la cultura, la gastronomía y de Yucatán mismo; entre marquesitas, champolas, dulce típicos, panes, huipiles, guayaberas, y cientos de productos más, Grupo Editorial La Verdad le preguntó a los capitalinos cuál es su opinión de esta magna fiesta cultural y folclórica, la cual ha tenido buena aceptación.

Heidy Juliette, residente de la Ciudad de México, comentó: “La verdad está muy interesante porque conoce uno más de su cultura; mi experiencia es muy agradable. Ya he ido a Mérida, a Yucatán, con mi esposo y la comida es muy deliciosa. La ropa, la gente, sus tradiciones. Y el venir aquí y poder tener un poquito de lo tanto que hay y que lo compartan con uno, es muy agradable”.

Por su parte, Javier Díaz dijo: “Cada año vengo y este es el quinto año. Todo me gusta, todavía no voy a comer pero toda su comida me encanta”.

En tanto, Emma Galera contó: “Para nosotros ya es el tercer año que venimos. Y más porque mi papá era de Cansahcab; conocemos todo el sureste. Lo que más me ha gustado son las marquesitas, la cochinita. Pero sí me gustaría que traigan más producto porque como viene mucha gente, rápido se gasta. A nosotros nos pasó el año pasado, venimos los últimos días y no había mucho”.

Para Gabriel Alvarado, residente capitalino, remarcó que el evento es una oportunidad de conocer la cultura de Yucatán, pero también opinó: “Siento que estaría mejor que le dieran un poco más de difusión; que estuviera promocionada en el metro para que venga más gente. La verdad está muy bonita, lo que más me gusta es la gastronomía, los vestidos y la ropa está hermosa. Esta es la primera vez que vengo, y me parece muy pequeño el lugar para la grandeza de Yucatán. Me gustaría que presenten un poco más de la cultura, que se hablara un poco más del idioma maya, de las zonas arqueológicas, que es lo que veo menos aquí”.

La Semana de Yucatán en la Ciudad de México estará hasta el próximo domingo 3 de junio, y contará con más actividades para demostrar a los capitalinos la belleza que brinda el Estado.

El evento tiene como fin promover a Yucatán con la muestra y comercialización de sus principales productos y servicios de calidad.

_Eduardo Uc/Enviado especial