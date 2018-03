Caos en el PRD Yucatán: se queda sin diputados

David Barrera y seguidores se ‘suman’ al Panal; líder estatal asegura que nos les hace falta; se ‘registran’ dos candidatos del sol azteca a la gubernatura

‘El Frente perdió toda la credibilidad y lo vemos a nivel nacional, donde hoy grupos de compañeros del PRD están peleando lo mínimo que es el método de selección de candidatos y vemos por el otro lado a Ricardo Anaya, aferrado a ser el candidato’, justificó el legislador.

MINIDESBANDADA

SE GENERA BANCADA

SIN CONSECUENCIAS

SE VA UN ZAVALA PERO LLEGA OTRO

Uno de los principales impulsores en Yucatán del-integrado por las dirigencias nacionales del-, el diputado perredista David Barrera Zavala, renunció a su militancia en el partido del sol azteca y se adhirió a Nueva Alianza, porque, dijo, ‘el PRD y PAN están inmersos en una encarnizada y vulgar lucha por las candidaturas’.La mañana de ayer también renunciaron varios militantes delligados a Barrera Zavala, como Jorge Castillo González, presidente del Consejo Estatal del PRD; Jorge Pech Rodríguez, ex regidor de Mérida; Óscar Madrazo Gío, ex alcalde de Oxkutzcab, y Daniel Cauich, y otros más que aunque no quiso especificar en números, dijo que son líderes y ahora ex militantes del PRD en 25 municipios del interior del estado.Todos ellos se suman al Panal y como ejemplo citó que en Oxkutzcab, Samahil, Teya, Hocabá, entre otros municipios, los ahora ex militantes del PRD, irán como abanderados por el partido turquesa en la elección del 2018, y en otros municipios apoyarán a los que designe los órganos de dirección del Panal. A partir de su renuncia, el diputado aclaró que al dejar de promover el frente por las razones ya expuestas, ahora él y toda la estructura que se cambia al Panal apoyará al candidato o candidata al Gobierno del Estado que el Partido turquesa elija, con lo cual pone fin al respaldo que venía exponiendo a favor del actual alcalde meridano del PAN, Mauricio Vila Dosal, en su carrera por la candidatura por el gobierno del estado. Y recalcó que él, Barrera Zavala, ‘no llegó al Panal por una candidatura, sino para coadyuvar en un cambio por Yucatán y sus municipios’.En este movimiento de fichas, renuncias y adhesiones, la llegada de David Barrera Zavala al partidoreconfigurará el congreso del estado, ya que con dos diputados ahora (Barrera Zavala y Marbellino Angel Burgos) se formará la bancada turquesa y el PRD se queda sin representación. Sobre el tema el propio Burgos Narváez, expresó su beneplácito, pues dijo que existen iniciativas pendientes de analizarse en el último tramo de la LXI legislatura, en las cuales ambos legisladores tienen coincidencias y ahora como bancada impulsará para un más rápido decreto.El dirigente estatal del PRD, Alejandro Cuevas Mena, minimizó la salida del legislador David Barrera Zavala, al mencionar que desde hacía mucho tiempo se había ido del sol azteca a hacer campaña a favor del PAN: ‘el PRD no pierde, el que pierde es el PAN y el alcalde de Mérida, Mauricio Vila’. Cuevas Mena, recordó que Barrera Zavala tenía mucho tiempo expresando su apoyo al alcalde panista de Mérida, y lo que ‘hicieron hoy es entregar una carta para hacerle el juego al PRI, pero aquí en el PRD desde hacía mucho tiempo nadie lo tomaba en cuenta’. ‘Le hace el juego al PRI, pero ese tipo de personas a las que le dan 10 pesos y se van, estuvieron con Vila, y hoy están con el PRI, con el Panal, que es el equipo de tercera división del PRI’, en sus acostumbradas analogías futboleras En cuanto al ex presidente del Consejo Estatal del PRD, Jorge Castillo González, dijo que su salida de este órgano colegiado no afecta porque no es ejecutivo, porque ‘este consejo aquí se queda y sigue funcionando’, mencionó.Por otra parte, presentó al investigador Jorge Zavala Castro como el candidato de la alianza formada entre el PRD y el Partido Encuentro Social (PES), como el abanderado del sol azteca para el gobierno del estado, del cual dijo es un profesionista dedicado a la docencia y la investigación que no está ligado a partido político alguno. Zavala Castro representa lo que la ciudadanía ha estadio manifestando de manera insistente durante los últimos meses, ‘poner en las candidaturas y en los cargos públicos a personas con probidad, capacitadas, conocedoras de la problemática social, pero sobre todo comprometidas con la honestidad y la transparencia’. Dijo que el investigador quien hasta febrero del 2018 fungirá como director del Centro de Investigaciones ‘Dr. Hideyo Noguchi’, reúne todas las exigencias ciudadanas para ser un buen candidato y luego un buen gobernante. A pesar de todas estas bondades, dijo que su registro no cuenta con el aval del Frente Ciudadano, simplemente porque el frente no existe. A un día de que se cierre la fecha de registro de aspirantes en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), de manera sorpresiva Juan José Muñoz Montero presentó su solicitud para contender por la candidatura a la gubernatura por ese instituto político. Minutos después de las 5 de la tarde, horas después de que el presidente del PRD en la entidad, Alejandro Cuevas Mena presentará a Jorge Zavala como aspirante a la gubernatura, Muñoz Montero, quien es coordinador en Mérida del ‘Grupo Galileos’, se apersonó a la sede estatal de ese partido, y manifestó su interés por buscar ser el abanderado del sol azteca a la gubernatura del estado. Así, con el interés de Juan José Muñoz Montero de participar en el proceso interno, y de ser aceptada su solicitud de registro, el PRD tendrá que abrir su proceso y ambos aspirantes tendrán que hacer precampaña.