Caos a la hora de votar el 1 de julio en Yucatán

Los candidatos de uno u otro partido podrían perder buena cantidad de votos debido al posible caos que se avecina a la hora de votar el 1 de julio, debido a que mientras para Gobernador y senadores las cosas están claras, pero para diputados locales, federales y los 106 municipios hay numerosos aspirantes que no respetaron las alianzas o coaliciones y hay hasta seis contendientes en la boleta por una demarcación, lo que crea un caos a la hora de razonar el voto.

En esta ocasión se realizan campañas de concientización acerca de cómo votar, para contrarrestar la confusión generado por los desacuerdos entre los partidos a la hora de definir a sus abanderados, propiciando auténticas desbandadas, principalmente en los partidos grandes, como PRI y PAN, en beneficio de Morena, Movimiento Ciudadano y PRD

Una revisión en la legislación electoral permite apreciar que la normatividad del escrutinio del voto y de su validez o nulidad ha sido escasa, en contra parte con la cantidad de votos nulos que cada elección federal o local se producen. El asunto cobra relevancia en un momento en que los principales promotores de algunos candidatos del proceso electoral en curso, llaman al “voto útil”, “cruzado” o “blanco”.

De acuerdo con las reglas del juego electoral, el voto nulo es aquel en el que no es posible determinar la preferencia del elector por algún partido político, coalición o candidato no registrado; esto es cuando no se puede determinar a favor de quién emitió su voto.