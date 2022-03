Cantante de Yucatán reta a Residente tras vídeo contra J Balvin

El joven rapero se ha volvió viral por un vídeo improvisado.

Ante la polémica que hay en torno al vídeo de ocho minutos que Residente le dedicó a J Balvin, un cantante de Yucatán retó al ex integrante de ‘Calle 13’.

Se trata de Harry Lokote Yucatán Corona, quien a través de sus redes sociales compartió unas palabras para retar a Residente.

‘Residente perro! por que te metes con el pndejo de balvin? quieres tirarle a alguien? atrevete conmigo perro’,(sic).

Según manifestó el rapero yucateco, ‘no por que el José sea un bruto y no sepa rapear y le escriban sus canciones y cante babosadas y no pueda contigo, no va a tener quien lo defienda’.

El joven yucateco se dedica a cantar rap.

Al parecer Harry quiere defender a J Balvin, ya que manifestó que le haría el paro.

La publicación de Harry Lokote fue difundida por una página de facebook denominada ‘Covidiotas Yucatán’, quien rápidamente se hizo viral, alcanzando miles de reacciones, más de 200 comentarios y más de 3 mil veces compartidas.

Muchos de las personas que comentaron son seguidores del Lokote, quien se volvió viral en redes sociales luego de hacer un vídeo improvisando.

Este joven es un cantante de Yucatán que se dedica a rapear.

Residente contra J Balvin

El cantante dedicó un minuto de ocho minutos contra J Balvin.

Cabe mencionar que mucha polémica ha girado en torno al vídeo de ocho minutos que Residente le dedicó J Balvin, siendo que muchos artistas han reaccionado, tal es el caso de Ricardo Montaner, quien a través de twitter le dedicó unas palabras tanto a Residente como a J Balvin, quien hace un llamado a darse un abrazo y que no haya frío entre los dos.

