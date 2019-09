'Cantante' de Yucatán dice ser hijo legitimo de la difunta Lady Di y el Príncipe Carlos

Humildemente la Reina ELIZABETH II DE INGLATERRA mi abuela QUE ME SAQUEN YA DE ESTE ASQUEROSO MULADAR TELEVISIVO ASQUEROSO Y ME REGRESEN Y DEVUELVAN LA VIDA QUE NO ME HAN DEJADO TENER Y QUE ME QUITARON.. QUE ASCO!! ATTE ANONYMUS PRINCE. HARTO!