Canito Pérez regresa a Mérida para tocar con los Green Grocers

Canito Pérez fue uno de los miembros fundadores de los Green Grocers junto a David "Puff" Carrillo y Rubén González, una banda que se convirtió en una de las más queridas de Yucatán. Tras su paso por este proyecto, Canito se embarcó en varios otros como Marca Registrada y Back In Time, antes de decidir mudarse a Quintana Roo.

El sábado 19 de octubre a las 21:00 horas, los Green Grocers se presentarán en concierto en el Centro Cultural Dante de la Ciudad de Mérida, en un evento que reunirá a todos los que formaron parte de la banda, es decir, además de Canito, estaán David Carrillo, Rubén González, Juan Brito, Micky Piña y Luis "Foco" Rodríguez.

Canito está muy feliz por esta oportunidad de poder retornar a Mérida para reunirse con sus hermanos, los integrantes de los Green Grocers.

¿Qué recuerdas de tu paso por los Green Grocers?

Bueno son muchísimas cosas, pero destaco la primera tocada en el CEMA, aunque no fue mucha gente porque pitcheó Fernando Valenzuela esa vez, pero tocar y oír lo aplausos, Ligia Cámara, la madrina de Green Grocers estuvo presente, también el primer concierto del CUM donde nos llevamos más de lo que esperábamos y donde alternamos con los Steel Liners, y nosotros de ahí salimos, por eso nunca se va a olvidar, la tocada en el Rogers porque yo estudié toda mi vida allá y ver a todos mis compañeros desde el Kinder, entre ellos Rubén González, y pues tocar delante de mi colegio, también el concierto del Poliforum, el primero para Escuderos de Colón y la segunda cuando le abrimos a las Boquitas Pintadas, que fue la despedida de Rubén, y tocaron Kannabis y Lizard.

¿A qué edad te conectaste con la música?

Desde que tengo uso de razón, hasta mi mamá tocaba y todos mis hermanos, todos tomaban clase y pues mi papá desde eso ya entraba a festivales y mi hermana Maricarmen desde chiquitito me cantaba con su guitarra.

Canito con su hermana, la también cantante Maricarmen Pérez y con su hija Tania.

¿En qué momento de tu vida descubriste el rock?

No te podría decir cuándo porque estaba muy pequeño, quizá fue a los cinco años la primera vez que oí el rock y vi en la tele los pelos largos y todo ese rollo dije: ‘esto me gusta”. Pero oía los comentarios de los mayores que decían ‘es música para drogadictos, entonces como que me daba cosa decir que me gustaba, hasta que mi primo Pepín Canto que fue mi Senseí me apoyó. Estaba en segundo de primaria y ya tenía mis discos de Led Zeppelin el “Recintos de lo Sagrado”, el Led Zeppelin II, el Made In Japan de Deep Purple y el "Mark; Don & Mel” de Grand Funk.

¿En qué año comenzaste a tocar profesionalmente?

Antes de decir el año en que empecé a tocar profesionalmente quiero hacer un hincapié, que después del concierto del CEMA que fue el primero que llegué a mi casa, esa noche dije “Eso voy a hacer, y eso voy a hacer y ya no voy a estudiar y a eso me voy a dedicar”. Los Green Grocers fue un grupo estudiantil, de secundaria, así que creo que fue en 1983 cuando formé mi primer grupo profesional “Marca Registrada”, con Mike Pasos, Miguel Vega, Micky Piña, después Mike se fue a Censurado y fue cuando llegó Fito Correa y después llegaron todos los demás.

Canito formó parte de la última alineación de Stratus, la banda liderada por el inmortal Mike Manzur (+). Además sigue activo tocando con otros grandes ejecutantes.

¿Recuerdas en cuantas bandas has participado?

Sí me dan una semana les contesto todo, en verdad son muchísimas, para empezar Green Grocers, Pegazzo, Marca Registrada, Stratus con Mike Manzur, Back In Time y una banda que salió de chiripazo, con Mike Pasos, Fito Correa, Gabriel “Judío” Ocampo, Pedro Herrera y yo, pero cada quien tenía su chamba y todo y no duró mucho, luego vine a Cancún forme un dueto con el Chel Palma, luego toque en grupos de cumbia y gracias a eso conocí casi todo mi estado.

¿Qué opinas de los otros integrantes de la banda?

Que si no hubiese sido por cualquiera de ellos los Green Grocers no hubiesen sido lo que fueron, todos son importantes, todos y todas las épocas, digo no tengo más que darles las gracias a cada uno, la verdad.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

¿Cual es tu banda o solista favorito y por qué?

Esa pregunta nunca la voy a poder responder, de rock no puedo comparar a Yes o a Pink Floyd o Emerson, Lake & Palmer o King Crimson con Led Zeppelin, Deep Purple, Grand Funk, Black Sabbath, o el soft rock de América, es tan grande, como cuando me han preguntado ¿Quién es el mejor? no existe el mejor. No puedo comparar por ejemplo la agresividad de Robert Plant que está chingonsísima con la voz angelical de Jon Anderson o de Steve Perry. Pero mis grupos favoritos son Led Zeppelin y Deep Purple.

¿Qué significa para ti tocar en este reencuentro?

Hijole, pues que ojalá y no sea el último, o sea porque digo ya estamos más para allá que para acá y no sabemos, y no manches, juntar a todos, gracias Ricardo.

Ricardo D. Pat