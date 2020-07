‘Caníbal’ de la Leandro Valle no se presentó a la audiencia y está desaparecido

Luego de que dejaran en libertad a un presunto asesino de Mérida, mejor conocido como el ‘Caníbal’ de la Leandro Valle, se supo que las autoridades desconocen de su paradero, ya que no se presentó a la audiencia programada para este lunes 6 de julio.

Como bien se hemos anunciado en una nota aparte, Izael Dzib, presunto autor del asesino del joven Roberto fue dejado en libertad por un juez de Yucatán, luego de ser imputado por el delito de resistencia.

Autoridades no saben nada del paradero del presunto asesino.

El presunto asesino del joven Roberto fue puesto en libertad el sábado 4 de julio y a pesar de que las autoridades aseguraron que estaría bajo vigilancia, el joven se encuentra en calidad de desaparecido, ya que no se presentó a la audiencia programada a las 10:00 horas en el Centro Estatal de Justicia Oral de Mérida.

Niegan orden de aprehensión por homicidio

Cabe mencionar que la audiencia estaba programada para atender delitos de ataques peligroso contra los agentes investigadores, resistencia y desobediencia y portación de armas e instrumentos prohibidos, ya que nunca se giró una orden en su contra por el homicidio de Roberto.

Fue puesto en libertad bajo presunta vigilancia, sin embargo se ha manifestado que abandono el Cereso por su propio pie.

Lo anterior luego de que el juez Rómulo Antonio Bonilla Castañeda negara la orden de aprehensión debido a ciertas irregularidades en la carpeta de investigación integrada con el número 108/2020.

Al no presentarse Dzib Campos a la audiencia programada para este lunes 6 de julio, su situación jurídica se complica, ya que ahora es considerado como sustraído de la acción de la justicia por lo que ahora puede ser detenido en cualquier momento.

El llamado 'Caníbal' de la Leandro Valle no se presentó a la audiencia programada para este lunes.

Pese a que las autoridades anunciaron que el sujeto estaría bajo vigilancia y portería un brazalete de geolocalización, no se sabe nada de su paradero, ya que familiares de este no saben nada y los vecinos de la Leandro Valle aseguran no haberlo visto.

Se rumora que el presunto asesino pudo haber viajado al municipio de Dzidzantún donde tiene familiares maternos, sin embargo hasta el momento, las autoridades no han confirmado nada.

