Candidaturas en Yucatán rompen con amistades de muchos años con tal de ganar

Detenciones arbitrarias, acusaciones falsas, destituciones, y clausuras injustificadas, son algunas de las muchas acciones que pueden ejercer quienes con el poder de autoridad cometen contra quienes, ellos suponen son sus enemigos o en quienes no sintieron el apoyo que buscaron, sobre todo en estos momentos de campañas electorales.

Las traiciones y vetos en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en municipios de Yucatán tiene a algunos municipios a los candidatos tricolores a punto de perder la elección del 1 de julio próximo, pues quienes fueron relegados emigraron a otros partidos, dividiendo así los votos priistas y abriendo la puerta a la oposición.

Un ejemplo de ello es Progreso, donde los matrimonios conformado por los ex diputados José “Pepe” Blanco Pajón y María del Carmen Ordaz Martínez, así como el de los ex alcaldes y ex diputados Enrique Magadán Viilamil y María Esther Alonzo Morales, se quedaron con las candidaturas en ese municipio, dejando fuera a Julián Zacarías Curi, quien ante ese “agandalle” decidió irse al PAN, con posibilidades reales de propinarle al PRI una segunda derrota consecutiva.

Otro caso es Valladolid, donde el diputado federal, Liborio Vidal Aguilar, al no alcanzar su sueño, ser candidato a gobernador, como berrinche exigió posiciones para sus familiares y allegados, con lo cual se “agandalló” las tres principales posiciones en su municipio.

Así, Liborio Vidal logró que el PRI hiciera a un lado a priistas con trabajo y trayectoria en ese partido, e impuso a su sobrino Jesús Vidal como candidato a diputado federal y a su amigo Leonel Escalante como el abanderado a la alcaldía.

Esa imposición originó que priistas inconformes con esas designaciones decidieran irse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con lo cual pulverizaron el voto y abrieron la posibilidad para que MORENA, que hoy gobierna Valladolid, repita en el ayuntamiento de esa localidad.

Un ejemplo es el que recientemente recordó el ex diputado Alberto del Rio, quien, según él, en las elecciones pasadas hace tres años, cuando no comulgó con las políticas de Renán Barrera y Mauricio Vila, alcalde y diputado local, respectivamente, intentaron infructuosamente clausurarle su negocio.

“Hace tres años, luego de la elección de Renán Barrera y Vila Dosal, hicieron de mi negocio una venganza política, porque en todo momento buscaron la forma de clausurar un restaurante que creaba 12 plazas de trabajo, y una economía creciente”, indicó.

Motivo por el cual, dijo, hoy se suma a la campaña de Joaquín Díaz Mena, candidato al Gobierno del estado de Yucatán, por la coalición Juntos Haremos Historia, de los partidos Morena, PES, y PT.

Fui oficial mayor en el DIF Nacional con Margarita Zavala, por lo que me sumé a su proyecto independiente a la presidencia, y en el momento que ella se baja nos da la libertad para sumarnos a la campaña que quisiéramos, hoy un ex Zavalista se suma a la campaña de Andrés Manuel López Obrador”, dijo.

Recalcó que de igual forma, trabajo con en el equipo de Los Amigos de Fox, donde trabajo y dio sus recursos sin recibir nada a cambio.

Expresó que también perteneció al equipo de Los Amigos de Fox, y que hace mucho dejó de militar en el PAN, precisamente porque el ex presidente ha ayudado, desde hace seis años a regresar al PRI a Los Pinos, “y eso para mí es una gran decepción”.

Otro caso que también podríamos mencionar como vendetta, ocurrió cuando en la elección interna del PAN, en la cual oficialmente resultó ganador Xavier Abreu Cervera, para contender en la gubernatura del estado, y que Ana Rosa Payán Cercera se negó a reconocer, debido a que Abreu Sierra recibió el apoyo del entonces gobernador del estado, Patricio Patrón Laviada.

Ante esto, la dos veces alcaldesa de Mérida, anunció su renuncia al partido, para más tarde postularse como candidata al Gobierno por el Partido del Trabajo, en 2007, provocando, de acuerdo a la opinión de la sociedad, que el Partido de Acción Nacional perdiera la elección y ayudando a que el PRI regresara al Palacio de Gobierno con Ivonne Ortega Pacheco.

También podríamos mencionar, por ejemplo, en las elecciones de este año, el ex panista Joaquín Díaz Mena, quien en las internas buscaba ser el candidato al Senado, y que tanto Mauricio Vila como Renán Barrera, le dieron su apoyo, sin embargo, al momento de la elección de candidatos, le dan la espalda, incluso el directivo nacional, provocando que Huacho Díaz no solo renunciara al PAN, sino que hoy es candidato al gobierno del estado por Morena.

La encuesta de la Coparmex coloca a Joaquín Díaz, con 26.8 por ciento, muy cerca de Mauricio Vila (PAN) con 27.3 por ciento, e incluso de quien encabeza las preferencias Mauricio Sahuí del PRI que lleva 32.1 por ciento.

Es aquí donde el proverbio que dice “la venganza se comen es un plato que se sirve frío”, cobra sentido, pues a menos de quince días para que concluyan las campañas, hoy la ciudadanía tiene la oportunidad de tomar revancha de los dos partidos que han gobernado a Yucatán, que les ha prometido.