Candidatos y políticos no se preocupan por la cultura en Yucatán

La cultura nunca ha sido prioridad en la política, como lo demuestra que en cada campaña electoral los aspirantes a diversos cargos de elección popular no la incluyan en sus plataformas. En esta campaña hay una excepción, la de José Meade Kuribreña, aspirante priista, quien es el único de los presidenciables con una plataforma especializada.

Renán Guillermo, ex director de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta) señala que Meade Kuribreña, lo buscó para que dirija sus esfuerzos en el sector específicamente para Yucatán, por lo que ha trabajado muy de cerca con Jorge Carlos Berlín Montero, coordinador general en Yucatán de la campaña del dos veces ex secretario de Hacienda.

El plan, asegura, es integral, pues comprende a todos los municipios y esperan que, luego del triunfo del candidato, hacerle llegar un diagnóstico cultural de todo el estado, para ahora sí plantear una estructura y un plan para Yucatán.

Ahora hay mucha claridad, hay un organismo nacional que ha realizado foros sobre cultura y la representado al candidato en este rubro la ex gobernadora de Tlaxcala, con quien me reuní en días pasados, así como con el doctor Berlín, para incorporar temas fuertes de agenda.

Es importante plantear la descentralización de los bienes y servicios culturales, el tema cívico como un hecho de cultura, el fortalecimiento de los municipios, que se desconcentren las excesivas atenciones a las ciudades capitales.

Los partidos no saben ver la cultura, no saben identificarla; la ven como un espectáculo, como algo recreativo y de esparcimiento, como si fuera un simple festival. Las instituciones solamente se centran en la difusión de estos festivales artísticos, y es en lo que se gasta la mayor parte del presupuesto y no en el arte en sí.

México tiene al año más de 30 mil millones de pesos al año para promover e incentivar la cultura y las artes; esa cantidad por supuesto que da para realizar un sano equilibrio.

El problema es ese, que cuando vienen los recortes cultura es la primera área en que se recorta el presupuesto, y todo lo que está en proceso se deja a medias y se pierde. El presupuesto 2018 en cultura es en Yucatán de 970 millones de pesos, dividido en varias dependencias.

Alberto Cervera Espejo, Roldán Peniche Vallado, Antonio Betancourt Pérez y Oswaldo Baqueiro, entre muchos otros, fueron una extraordinaria camada que peleaba y pugnaba con gobernadores y alcaldes para que se les dieran espacios, proyectos y realidades; en el gobierno de Francisco Luna Kan, a inicios de los 80, muchos de ellos fueron nombrados consejeros permanentes de desarrollo humano; se reunían una vez por mes para ver los avances y para plantear estrategias que dieran mayor difusión cultural y proyección al estado en las artes.

El cambio de percepción viene con la descentralización de bienes y servicios culturales; la cultura no se descentraliza, nace descentralizada. Hay que pedir que no se recorte el presupuesto. Desde hace 224 años se ha luchado por cuatro puntos del desarrollo cultural: las instituciones culturales, las políticas, el presupuesto y una ley sobre esto. Hace falta un quinto punto, el involucramiento del político hacia la sociedad; sabe ver en el artista y el creador el peso que tienen en el desarrollo de la cultura.

No hay, porque hay muchos eventos, pero no se ve ese apoyo para estas personas y a diferencia de la cultura, las artes van y vienen, la cultura no. Los políticos deben voltear a ver a la cultura y al arte, y no solo ellos, los empresarios, los emprendedores, y muy importante, la difusión de los medios de comunicación, quienes forman parte clave de una cultura humanista.

Crear una mesa de cultura, valorar al artista y crear un fideicomiso para la seguridad social de los artistas, artesanos y creadores, no pueden seguir las instituciones gastando 500 millones haciendo nada y esos recursos se podrían utilizar para proteger a la gente.