Candidato independiente de Mérida se baja de la contienda

“Es una farsa la participación ciudadana en las elecciones”, señaló Ernesto Maurín Guerrero, quien se postulaba como candidato independiente por el IV distrito electoral por Mérida y que decidió declinar por todos los candados y excesiva fiscalización que el Instituto Nacional Electoral (INE) les exigió.

‘Todo iba muy bien, el punto medular fue la plática que todos los postulantes tuvimos con el INE sobre la fiscalización del proceso y donde nos exigían contratos de renta de oficinas, gastos de gasolina, de autos a utilizar, personal a pagar, y la verdad para un ciudadano común y corriente todo esto es muy complicado, además de contar con un contador y un asesor legal, que muchas veces son amigos pero que no cuentan con la experiencia en los temas electorales’, dijo.

Explicó que dentro de la fiscalización había que reportarse ante el INE cada hora, dónde, o la agenda de la jornada de trabajo.

Ernesto Maurín Guerrero

TEMOR A MULTAS

‘Comienzas a trabajar con miedo porque si hay algo que no le parece al INE, no sólo te puede echar para abajo las firmas y todo el esfuerzo, sino que te haces acreedor a una multa de 25 mil pesos y yo no estoy dispuesto a entregar mi patrimonio familiar, por querer participar en mejorar a mi país y mi estado’, señaló.

Explicó que hay otros postulantes que si tienen la experiencia o la estructura para formar un equipo y responder a la fiscalización del INE, porque ya estuvieron en un partido político o tienen amigos dentro de otros partidos que los están apoyando, por eso muchos aún, a pesar de las vicisitudes con las que se encuentran esperan lograr el objetivo.

‘Y qué bueno, ojalá que lleguen, pero si lo veo difícil, porque el INE dice estar abierto a la participación ciudadana pero la realidad es que no es así, te dicen que están cambiando, pero cuando te das cuenta todo lo que implica cumplir con los lineamientos, pues ya todo el panorama cambia’, comentó.

Maurín Guerrero indicó que abrir las puertas a los independientes es una estrategia para que la ciudadanía crea que los partidos o los políticos pueden cambiar o contar con más sensibilidad, pero no es así.

‘Es una lástima porque somos muchos ciudadanos los que queremos aportar algo bueno a nuestro país, al estado, a la sociedad en la que vivimos, por lo que mejor seguiré haciendo este esfuerzo desde mi trinchera, que es la protección animal, con la asociación de Movimiento Animalista Ciudadano (MAC), que es una de las principales cosas que me movió para buscar un espacio en el Congreso del estado’, dijo