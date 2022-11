Cancela Motul Festival del Taco y pierde millonaria derrama económica

Motul perderá una derrama económica estimada en 2.5 millones de pesos, luego de que cancelara la realización del Festival del Taco “Tacocardia”, que la empresa Yucatán Foodie & Travel había programado para realizarse este 19 y 20 de noviembre en la plaza principal de dicho municipio.

En rueda de prensa, el organizador del evento, Alberto Lavalle, señaló que fue de último momento que el municipio decidió dar marcha atrás a los planes que habían hecho desde dos meses atrás, mismos que incluían la exposición de 25 comerciantes taqueros, de los cuales una tercera parte eran de dicha localidad, además de intervenciones artísticas y culturales de academias motuleñas.

Recordó que apenas en septiembre se llevó a cabo la Feria del Queso de Bola en dicho municipio, mismo que dejó una derrama económica superior a los 2.5 millones de pesos, tomando en cuenta traslados, hospedajes y gastos de los miles de participantes que acudieron a este evento.

Para el Festival “Tacocardia”, estimaron que la derrama económica sería similar, pero ahora se perderá debido a la cancelación por parte del ayuntamiento de Motul.

“No sabemos por qué pasó, de repente me llamaron a las 11 de la noche y me dijeron que ya no había forma de llevar a cabo el evento, aunque ya teníamos todo listo para realizarlo este fin de semana”, comentó.