Campo de Yucatán sin recursos; federación deja en cero el fondo de desastres

Tras el paso de la tormenta tropical ‘Cristóbal’, el futuro del campo yucateco corre un futuro incierto, ya que el Gobierno del Estado solicitó recursos para salir adelante, sin embargo se descubrió que la federación no asignó presupuesto para estos casos.

Todo fue descubierto luego de que Mauricio Vila Dosal sostuviera un encuentro con la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el miércoles 17 de junio para plantear la situación de Yucatán tras el paso de la tormenta ‘Cristóbal’ y ver de qué manera, el estado puede disponer del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) para que Yucatán salga adelante.

Mauricio Vila se reunió con Olga Sánchez Cordero para pedir apoyo a la federación.

De acuerdo con el recuento de los daños, las pérdidas en el campo de Yucatán ascienden a los 800 millones de pesos, por lo que el Gobernador del Estado insiste en que el tema agrícola sea incluido en los daños que respalda el FONDEN, con la finalidad de permitir a los campesinos levantarse de esta crisis.

Yucatán necesita apoyo

El gobernador, Mauricio Vila Dosal detalló en varias entrevistas que sostuvo con funcionarios federales, que Yucatán necesita 4,300 millones de pesos, ya que se destinarán 3,500 millones para reparar infraestructura dañada y los 800 millones para atender la problemática en el campo.

Yucatán necesita 4,300 millones de peso para infraestructura.

Pero el mandatario estatal dijo que el FONDEN tiene un presupuesto limitado de 4,400 millones de pesos para atender a todo el país, durante todo el año en caso de desastres naturales.

Sin fondos para el campo

En cuanto al campo, el FONDEN no cubre los gastos agrícolas, por lo que se exhortó al Gobierno a recurrir al fondo de la Secretaría de Agricultura, denominado Fondo de Cambio Climático y Desastres, el cual se encuentra en ceros.

El campo de Yucatán necesita recursos por 800 millones de pesos y no entra en el FONDEN.

De acuerdo a lo que dijo Mauricio Vila Dosal, la federación dejó ese fondo sin presupuesto, así como un programa para las cosechas de los campos.

Dicho programa consistía en que la Federación aportaba 80% del recurso y los gobiernos estatales el 20%; este programa también se quedó sin recursos ya que al parecer la Federación desapareció el programa, según dijo Vila Dosal.

Mauricio Vila dijo que el recurso que se pide es para la gente que perdió todo.

Vila Dosal dejó en claro que de no contar con los 800 millones de pesos, los campesinos yucatecos no podrán restaurar lo que perdieron por las lluvias y no se podría reestablecer la agricultura del estado, la cual en su mayoría es de autoconsumo.

Te puede interesar: Mauricio Vila, hundió más al campo de Yucatán con la pandemia

Cabe mencionar que el mandatario estatal recalcó que el apoyo que se está solicitando es para las comunidades mayas de Yucatán que perdieron todo y remarcó que se trata de la gente más pobre que ha sido afectada y necesitan del campo para vivir.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí