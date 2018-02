Campesinos de Yucatán se pelean a machetazos por tierras

Campesinos de Yucatán

Cada vez que los campesinos de Yucatán de Xtepén, Umán, se reúnen para intentar llegar a un acuerdo para comercializar sus terrenos, la reunión siempre termina a puñetazos y patadas, y en algunas ocasiones han llegado a los palazos y machetes tras no poder llegar a un acuerdo, denunciaron personas cercanas a éstos.

De acuerdo con algunos campesinos de Yucatán que fueron entrevistados, pero que omitieron su nombre, la molestia es tal porque hay quienes desean vender sus tierras y otros que no, lo que genera que los ánimos se tornen demasiado violentos que ni la Policía de Umán se mete en el pleito ejidal.

PELEAS EN YUCATÁN

Sobre el tema, vecinos del lugar mencionaron que cuando hay este tipo de reuniones, Xtepén pasa de ser un pueblo tranquilo y silencioso a uno donde predominan las trompadas y mentadas de madre.

Según testigos de estos enfrentamientos, no sólo los campesinos de Yucatán participan en las batallas campales, sino hasta las esposas e hijos de éstos. ‘En una ocasión la mascota de uno de nuestros socios mordió a otra persona en defensa de su amo; hasta los perros participan’, señaló un ejidatario.

PELEA A GOLPES EN YUCATÁN

De acuerdo con relatos de los involucrados, el pleito inició cuando los campesinos de Yucatán que deseaban vender sus tierras no dejaron entrar a la reunión a aquellos que no deseaban comercializarlas, por lo que al enterarse una de las hijas de un ejidatario de oposición, ésta llegó con un palo y le dio en los brazos a la mujer que resguardaba que el resto de las personas no entren, lo que provocó la primera de muchas batallas.

