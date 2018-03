‘Campeón con los Leones de Yucatán’ se baja de la loma en alto

Óscar Rivera

El pitcher sonorense se va satisfecho al expresar ‘Di lo mejor y me supere como persona’, ya que en su trayectoria fue campeón con los Leones de Yucatán y lanzó juego perfecto de igual manera con los melenudos.

Después de 18 temporadas en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) se baja como los grandes del montículo, el zurdo Oscar Rivera se retira satisfecho con todo lo que logró como profesional.

¿Qué te llevó a tomar esta decisión?

‘Hice muchos años en la LMB y como cualquier deportista el cuerpo se fue cansando, sé que ya no soy un joven y llegó el momento de decir adiós. También quiero pasar más tiempo con mi familia y disfrutar de mi segunda casa que es Yucatán’.

¿Quedo algún pendiente con el béisbol?

‘Ninguno, fui campeón con el equipo de mis amores (Leones) y lance el juego perfecto en mi casa que fue el Parque Kukulcán y ante la afición, que más puedo pedir. Tuve muchas experiencias que jamás olvidare y me voy contento’.

¿Te retiraran el número Leones?

‘Esperemos que en un futuro no muy lejano pueda ver mi número junto a otros ídolos del béisbol yucateco. Me encantaría recibir ese homenaje’.

¿Qué viene ahora?

‘Hay muchas ofertas que analizar para estar trabajando con equipos locales y en la LMB, pero por el momento estoy en casa y apoyando a conjuntos infantiles de la Liga Yucatán’.

¿Te vez en el salón de la Fama?

‘Es un recinto donde me gustaría estar porque no cualquier deportista llega. Sin embargo, el tiempo dirá si merezco estar ahí. Lo que puedo asegurar es que me gustaría poner la gorra de los Leones de Yucatán con quien tuvo tardes importantes’.

¿Quién te apoyo en tu carrera?

‘Le agradezco a Raúl Ortega los regaños y enseñanzas’.