Campaña del IMSS busca completar esquemas de vacunación en Yucatán

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) invita a la población en general de Yucatán a participar en la campaña de vacunación que se llevará a cabo los días jueves 3 y viernes 4 de septiembre del presente año.

Este llamado efectuado a través de la Oficina de Representación Yucatán, tiene la finalidad de poder actualizar los esquemas de vacunación y reducir el riesgo de adquirir enfermedades prevenibles.

La campaña promovida por el IMSS busca completar esquemas de vacunación en Yucatán y se realizará este jueves 3 y el viernes 4 de septiembre.

Las jornadas se llevarán a cabo en todas las Unidades de Medicina Familiar (UMF), en donde se instalarán módulos de vacunación de manera estratégica, para un fácil acceso de los usuarios.

La coordinadora auxiliar Médico en Salud Pública, la doctora Mirna Guadalupe López Gutiérrez, exhortó a acudir a la UMF más cercana en horario de 08:30 a 19:00 horas, para completar los esquemas de vacunación, principalmente a niñas, niños y adolescentes.

IMSS busca actualizar los esquemas de vacunación

El objetivo de estas acciones es actualizar esquemas de vacunación a la población en general con énfasis en los niños menores de ocho años de edad y adolescentes de 10 a 19 años.

Dentro de las vacunas del esquema básico que se aplicarán se encuentran la Hexavalente, Rotavirus, SRP (Sarampión Rubéola y Parotiditis), SR (Sarampión y Rubéola) y Neumococo 13.

De igual forma se cuenta con dosis de la vacuna BCG en las Unidades de Medicina Familiar No.60 (Juan Pablo II), 59 (Pacabtún), 58 (Calle 42 Sur), 57 (La Ceiba), 56 (Mérida), 54 (Ticul), 50 (Conkal), 31 (Izamal), 21 (Samahil), 20 (Ciudad Caucel), 17 (Maxcanú), 13 (Chuburná) y 4 (Valladolid).

Es de especial importancia la vacunación a infantes de uno y seis años de edad, con la dosis de SRP, al igual que en adolescentes de 10 a 19 años con la SR. En particular, las UMF No. 2 en Progreso, No. 3 en Motul, No. 20, 56, 57, 58, 59 y 60 en Mérida, continuarán con la operación de los módulos de vacunación posterior al periodo de la campaña.

Los módulos de vacunación cuentan con termómetros y tapetes con sanitizante, se mantiene en todo momento la sana distancia y se siguen todas las medidas de higiene.

La especialista reiteró que el IMSS continúa con la aplicación de todas las medidas necesarias para garantizar una vacunación segura, tanto en el suministro del biológico como en las rutas que se han trazado en las unidades médicas para transitar con seguridad, ante esta emergencia sanitaria.

Señaló que es muy importante que lleven su cartilla de vacunación, acudan con cubrebocas y guarden las medidas de sana distancia ya que así el personal del IMSS los cuida a ellos y todos se cuidan mutuamente.