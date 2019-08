Campaña 'UADY sin acoso' con 22 denuncias en Yucatán

Miembro del movimiento, Rosa Elena Cruz Pech, comento que en los primeros 6 meses del año se registraron 22 denuncias gracias al trabajo realizados por estudiantes que llevan a cabo la campaña en la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), dentro de ellas está el sonado caso de la Preparatoria Uno en el que fue despedido un académico por hostigamiento sexual a una alumna.

“De estas 22 denuncias que se hicieron púbicas, la mayoría son por acoso virtual, cinco fueron por acoso sexual, cinco por hostigamiento sexual, dos por abuso sexual en mayores de edad, una por abuso sexual en menores de edad, una por discriminación por religión y una por violación a un mayor de edad y el caso de la prepa Uno, a las cuales se les está dando seguimiento legal y psicológico para los afectados”.

Rosa Elena Cruz Pech, estudiante miembro fundadora de la campaña "Uady sin acoso" en apoyo a la comunidad estudiantil de Yucatán en general.

La estudiante mencionó que la campaña UADY sin acoso no sólo recibe denuncias, sino que también brinda apoyo y da seguimiento legal y sicológica, por lo que dan talleres y pláticas, informó que las denuncias provienen de distintas facultades, y aunque no cuentan con un dato especifico que diga de cuál de ellas provienen más, pues aún no han tenido información de todas las facultades y escuelas incorporadas a la Uady, "han sido seis meses de muchísimo trabajo y aprendizaje con resultados buenos resultados, pero seguiremos trabajando para ir por más".

Mencionó que a raíz de que se inició la campaña, la universidad ha cambiado la manera de actuar ante situaciones de este tipo, pues ya se habla de acoso y todos están pendientes, por lo que eso es una gran ayuda para que las personas denuncien; "esa es la idea de la campaña UADY sin acoso, entender que tienen a una comunidad que los apoya y no están solo para pasar ese mal momento, así creo es un poco más fácil denunciar".

Recientemente en la universidad se aprobó el protocolo para atender denuncias de acoso y abuso sexual en la institución educativa, a lo que Rosa Elena mencionó que están pendientes de su cumplimiento, además mencionó que participarán en eventos para dialogar sobre el protocolo, “Vamos a buscar espacios para compartir nuestras reflexiones sobre nuestra lectura del protocolo, para abrir más el tema", comentó la estudiante, quien considera que una parte muy importante del trabajo de la campaña es la divulgación, levantar la voz, que fue lo que desato que las denuncias salieran a la luz”.

Informó que la campaña UADY sin acoso visitará las facultades de sicología y antropología, para impartir talleres y pláticas, también mencionó que han recibido invitaciones de otras facultades y hasta otras universidades de la ciudad, por lo que ellas dicen estar abierta, la campaña será para todo Yucatán, porque el tema está floreciendo en todos lados.

“Gracias a Dios tenemos colaboración y difusión con otras organizaciones y colectivos como Acoso en la U, Igualdad Sustantiva Yucatán, Vulvas sin censura y Cuatro Lunas, creo estamos creando una red de ayuda, por lo que juntos preparamos un encuentro de colectivos feministas”.