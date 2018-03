Camioneros siembran miedo en yucatecos

La imprudencia de éstos ha hecho que se registren accidentes entre automóviles y unidades pesadas

MIEDO AL VOLANTE

Últimamente los camiones de carga se han vuelto un peligro en calles, avenidas y carreteras del Estado, ya que han estado involucrados en múltiples accidentes de tránsito, siendo el más reciente el choque entre una unidad pesada y un auto compacto en una de las calles detrás del hospital de la T-1. El incidente sucedió al momento de que una unidad daba vuelta para perfilarse a la colonia Carranza, pero al intentar ganarle el paso a los vehículos que tenían preferencia colisionó con la parte trasera de un Nissan Versa que transportaba a una familia; afortunadamente no hubo heridos. En este mismo cruzamiento, en meses pasados se han registrado varios accidentes, uno de ellos también lo provocó una pesada unidad, ya que al momento de dar la vuelta intentó ganarle el paso a un auto compacto que tenían preferencia, pero terminó embarrándose en la parte frontal de la pequeña unidad; en esa ocasión tampoco hubo lesionados. Otro de los incidentes que han provocado los traileros se dio en la calle 50 hace unas semanas, cuando otra unidad de carga colisionó con un autobús de transporte urbano a la altura de la harinera, lo que provocó tráfico en la zona, debido a que era hora pico cuando sucedió el accidente; afortunadamente no hubo lesionados, pero si varios sustos.Aunque hasta el momento no ha habido muertes por este tipo de accidentes, los riesgos son latentes, pues varios automovilistas han denunciado tener temor a la hora de que un trailer está circulando por las calles, ya que tienen el miedo de ser víctimas de un percance con este tipo de camiones, por lo que pidieron prudencia a los choferes.