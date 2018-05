Cámaras de seguridad en mercados de Mérida son vandalizadas

mercados de Mérida

Locatarios de los mercados Lucas de Gálvez y San Benito de Mérida denuncian que los equipos de vigilancia en estos lugares son obsoletos, dado que la “ola” de robos siguen estando a la orden del día; algunos artefactos han sido destrozados o pintarrajeados

De acuerdo con varios locatarios del mercado de Mérida, varias cámaras de seguridad están siendo vandalizadas sin que las autoridades municipales hagan algo al respecto, motivo por el cual la Coalición de Mercados le exigirá al municipio que se comprueben estos dispositivos de vigilancia.

Diversos locatarios de este centro de abasto de Mérida han indicado que al llegar a sus locales, se han percatado de que los artefactos han sido destruidos, lo que ha originado que Pedro Chiquini, presidente de la Coalición, diera a conocer que autoridades policiacas de Mérida se han negado a mostrarles el cuarto en donde se pueden ver las diferentes secciones de los mercados.

El dirigente agregó que siempre hay un pretexto para que no les muestren el verdadero funcionamiento de esos equipos de vigilancia del mercado de Mérida, aunque dijo que los policías aseguran que las citadas cámaras funcionan a la perfección, pero muchos artefactos hasta han sido rayados por los delincuentes.

Sobre el tema, otros locatarios manifestaron indiferencia ante el hecho, dado que comentaron que rotas o no, funcionen o no, las cámaras no han sido la solución para detener la “ola” de robos que hay en los mercados de Mérida, dado que constantemente se reportan atracos hacia comerciantes o clientes.

Un integrante de la Coalición, indicó que el vandalismo a las cámaras seguramente es estrategia de algún grupo delictivo de los que hay en mercados de Mérida, pues recordó que últimamente se han registrado robos como el de una joyería o el atraco de una caja metálica con dinero.

Es de resaltar que la respuesta de la policía de Mérida ha sido muy criticada, sobre todo cuando un hombre le clavó un cuchillo en el cuerpo a su expareja sentimental, pues de no ser por los locatarios, la mujer hubiera sido asesinada, debido a la tardanza de los agentes en reaccionar, lo que demuestra, según ellos, que las 60 cámaras que hay no sirven.

Sobre el tema, elementos de la Policía Municipal de Mérida, apostados en el segundo piso del mercado nuevo, comentaron que no estaban enterados de la afectación a las cámaras, y tampoco tenían el conocimiento de cuántos equipos han sido afectados, pues algunas ya están rotas y otras pintarrajeadas.