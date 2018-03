Calles nuevas que costaron millones sirven de estacionamiento en Mérida

calles del sur de Mérida

Las calles recién construidas con millonarias inversiones en el Sur de Mérida se han convertido en un estacionamiento para vecinos y clientes de comercios de esa zona, entorpeciendo y poniendo en peligro la vida de quienes transitan por estos lugares.

Desde la avenida 86 y hasta la calle 127, a la salida a Dzununcán, es un estacionamiento para vehículos particulares, de varias empresas que se detiene ahí para cuadrar sus ventas, incluso para unidades de transporte público para ajustar sus tiempos.

Sin descontar las unidades de la Secretaría de Seguridad Pública cuyos policías descansan un momento del ajetreado trabajo de vigilancia en las camionetas con aire acondicionado, sin apagarlas.

En esa misma avenida a la altura del campus de la Uady, los carros se estacionan en la calle nueva. Si bien, respetan el espacio de vialidad, ocupan casi todo el cuerpo de calle nueva, dejando sólo uno para la vialidad.

Está situación ocasiona problemas de tránsito, por lo que la construcción de “nuevas vialidades” sólo las empeoró.

En la calle 50, desde Circuito Colonias hasta en Anillo Periférico, la calle es utilizada como estacionamiento por clientes de Gimnasios, restaurantes y otros negocios; incluso por vecinos del lugar que “respetan” la ciclovía pero ocupan la mayor parte de la calle.

Vecino a de la avenida 86, entre ellos son Mario Ventura de Sales coincidieron en mencionar que se invirtieron millones pesos para que las calles sean convertidas en estacionamiento, empeorando la vialidad.

Uno sondeo entre vecinos de la calle 50 arrojó que principalmente los paraderos son utilizados como estacionamientos por impidiendo que el transporte de pasajeros se pueda estacionar en esos lugares.

No existe la cultura de respetar a los ciclistas

Entrevista telefónica, el presidente de la agrupación ‘Cicloturixes’, Everardo Flores Gómez, habló sobre este polémico tema con Grupo Editorial La Verdad y dijo: ‘En este tema hay diferentes puntos por tocar. En primera estas ciclovías están muy limitadas, el espacio es muy breve y corto, y va desde periférico hasta la calle 50; lamentablemente no estamos acostumbrados a estas ciclovía. Por otra parte, dijo, otro de los problemas y tal vez el más grave es que en el marco jurídico de tránsito no hay un apartado que hable de las ciclovías, y ese es un gran problema; porque en teoría no se comete ningún delito.