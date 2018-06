Calles del centro de Mérida, peligrosas para peatones

El centro de Mérida es el punto obligado para miles de yucatecos que diariamente requieren pasar por este punto, aunque sea sólo para abordar otra unidad de transporte público que los traslade a su destino final.

Eduardo Monsreal Toraya, colaborador técnico del Observatorio de Movilidad Sostenible en Mérida, mencionó que: “Básicamente el problema está en que las calles del Centro Histórico no están pensadas para los peatones, dado que las dimensiones que se tienen en muchas de las banquetas, sobre todo donde hay una gran afluencia peatonal, están rebasadas por esa demanda”.

“No se tiene algunos parámetros para hacerlas más amigables para los peatones. Muchas personas, de los que caminan, se enfrentan con una gran cantidad de obstáculos; los volúmenes (del flujo peatonal) son tan altos que uno termina bajándose de la banqueta. Eso es un fenómeno muy común, que no tendría por qué darse de contar con infraestructura, con las dimensiones adecuadas y las condiciones para el desplazamiento de los peatones”, mencionó.

Así mismo, cuestionó el reglamento. “El reglamento establece, por ejemplo, que las banquetas deberían de respetar el trazado original, pero ¿en función de qué? ¿Cómo podríamos hacer que se respetara esos trazos, pero sin que implique mantener banquetas de esas dimensiones? Esa parte es la que se debería estar revisando”, indicó.

“En otras ciudades del país ha habido diversas estrategias, en algunas se ha procedido a la ampliación, en otros no se ha podido. No sabemos si eso dependa de la actitud del delegado, el INAH. Creo que esa ausencia de criterio se presta a la arbitrariedad y a la decisión del funcionario en turno, y eso es algo que no tendría que darse, ya debería estar estipulado cómo deberían ser las banquetas”, profundizó Monsreal Toraya.

POSIBLES SOLUCIONES

El experto también indica que no todo está perdido, pero falta mucho por hacer. “Hay un manual de banquetas que ya se publicó por parte de la Sedatu, pero es un manual de buenas prácticas; no tiene un fundamento legal. Y por otro lado, no se precisamente, pero se debería contemplar los tratamientos en Centros Históricos”.

“Yo le apuesto a la parte jurídica, porque muchas veces eso termina frenando muchos proyectos; por ejemplo, y no solamente en la parte de la banqueta sino también en los proyectos privados. Si se va a instalar algún comercio, pues debería contar también con una serie de lineamientos muy claros y establecer una gama de alternativas, no es decir que no puedes sino cómo lo puedes hacer. De qué manera puedes incorporar tu negocio sin que vulneres el derecho de los peatones, creo que ese es el enfoque que se debería que tener”, puntualizó el experto.

ANÁLISIS Y REORGANIZACIÓN

“En primera instancia, se tendría que repensar en la reestructuración de las rutas; muchos de los viajes, en una tesis realizada por un estudiante de la Facultad de Arquitectura, establecía que tres de cada cuatros viajes al Centro Histórico, no tenían como fin o destino el centro, sino que llegaban al para trasbordar e ir al otro extremo de la ciudad. Creo yo, que sí el muestreo que se realizó resulta ser cierto, mediante un estudio que se compruebe, significa que son personas que no tendrían por qué pasar por el centro. A lo mejor no son las tres cuartas partes, sino la mitad, pero es un volumen de personas que solo llega al centro para transbordar, no llega al centro como su destino final”, señaló Monsreal Toraya respecto al problema de transporte en la ciudad.

“Tendríamos que antes de entrar al tema de la peatonalización, tendríamos que revisar el tema de las rutas, plantear rutas diametrales que atraviesen la ciudad de un extremo a otro, sin que tengas que bajarte al centro”, finalizó.

_Eduardo Uc Argáez