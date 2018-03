Calles de Caucel sufren abandono; reportan inseguridad

Pobladores se quejan de que no hay autoridad que repare las vías y luminarias

VÍAS ENLODADAS

Pese al crecimiento demográfico y de fraccionamientos enla mayoría la de lasy el alumbrado público falla frecuentemente, de hecho para entrar a la comisaría sólo hay una arteria y es de doble sentido, por lo que resulta muy angosta para su carga vehicular. María Eugenia Salsa, vecina del lugar, comentó que la última vez que vio lafue la que está a un costado de la Iglesia. A partir de ahí, lo único que ha visto son baches y reparación de baches. La señora se quejó de que alcaldes y comisarios van y vienen y las únicas calles que son medio atendidas por elque es la calle principal porque atraviesa al poblado. Mencionó que con la temporada de lluvias la mayoría de las calles presentan sendos, pero las de terracería, que son el mayor número, se convierten en un lodazal.El señor Sergio Gorocica Mes dijo respecto al alumbrado público, que el problema consiste en que las lámparas están en mal estado y no hay quien tome cartas en el asunto. “Frecuentemente se apagan, así que muchas personas tienen que caminar hasta sus casas alumbrando el camino con la luz de sus celulares, como si fueran lámparas”. “En repetidas veces ya se reportaron estos casos al Comisario, Santos Euán Noh, del PRI pero no hace nada al respecto, mientras que contrario a lo que ocurre en la comisaría en Ciudad Caucel, las brigadas municipales acuden rápido para reparar un bache”, dijo. Los encargados de la reparación de los baches en Ciudad Caucel argumentan que no les corresponde la comisaría. A la entrada de la comisaría hay letreros con cifras en donde el municipio presume obras, sin embargo el panorama es otro. La señora Adela Cen señaló que en Caucel cuando llueve mucho, los terrenos y predios abandonados se inundan, se convierten en pantanos de moscos.