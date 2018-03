Calificarían asesinato de mujer en Komchén como feminicidio

Sería el octavo caso en el año; el presunto homicida fue el amigo sentimental de ésta, a la que ultimó con un arma de fuego

Hoy iniciarán las audiencias en torno alde Feliciana Ancona Cauich, de 36 años de edad, el cual, la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitará que sea tipificado como. Sería el octavo caso en lo que va del año, y en esta ocasión, elfue el amigo sentimental de ésta, para lo cual utilizó un arma de fuego. La FGE informó que hasta el momento, hay dos detenidos, el amigo sentimental de la hoy occisa y el presunto homicida, Valentín León Jiménez, de 35 años de edad, quien permanece en el hospital, y bajo custodia. Asimismo, en los separos de la institución está Jorge Herrera Lira, de 46 años, el ex esposo queal antes mencionado, quien se dio a la fuga a bordo del Ventura gris con placas de circulación URR-507-E, de Quintana Roo. De acuerdo con la información proporcionada, hasta las 18 horas, continuaban los trámites para la entrega del cuerpo de la hoy finada, y se estaba en espera que los familiares interpusieron la respectiva denuncia penal, por los hechos ocurridos el pasado domingo 8, en Komchén, comisaría de Mérida. Luego de la necropsia, el Servicio Médico Forense (Semefo) determinó que la causa de la muerte fue anemia aguda poshemorrágica secundaria a perforación de vísceras macizas (corazón e hígado) por heridas de proyectil de arma de fuego. Según el expediente, en un ataque de celos, León Jiménez baleó a su compañera al creer que los engañaba con su ex marido, cuando ella acudía a ver a sus hijos. En calles de Komchén inició la discusión entre ambos, en el cual ella afirmó que nada había con su ex esposo, sin embargo, León Jiménez sacó un revólver de entre sus ropas, y accionó del gatillo, por lo que las balas perforaron el corazón e hígado de la finada. Al escuchar los gritos y los disparos, el ex esposo abordó su vehículo y atropelló al presunto homicida.