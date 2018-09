Caen primeros defraudadores de ‘Crecicuentas’

Derivado de 217 denuncias por parte de ahorradores de la caja de ahorros “Crecicuentas”, donde se señala como presunto implicado, entre muchas otras personas, a Víctor Caballero Durán (ex candidato por la alcaldía de Mérida, por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por un desfalco económico superior a 500 millones de pesos, muchos de éstas dadas en los municipios de Tekax, Oxkutzcab y Mérida, así como fuera de Yucatán, tres personas fueron detenidas en cumplimiento de una orden de aprehensión por 66 querellas directas en su contra, informaron autoridades locales.

Miguel A. O., Claudia A. L. y Lina L. C. fueron privados de su libertad de manera legal por el presunto fraude, y se encuentran a disposición de la juez primero del sistema penal tradicional, Rubí González Alpuche, señalaron las autoridades a cargo de la investigación por este delito.

Es de destacar, que durante el mes de abril del 2017 recuperaron su libertad cuatro directivos de la Cooperativa de Fomento Regional de la mencionada caja de ahorros; hasta el momento la Procuraduría General de la República (PGR) no le ha dado un seguimiento a la investigación y los presuntos responsables intelectuales y materiales se encuentran fuera de investigación alguna.

Vale la pena recalcar, que otros supuestos defraudadores implicados en este añejo tema son: Lorenzo D.C., Rainer. S. M., C, Carlos Javier C. M., José Abel G. O., por mencionar a algunos, además del excandidato a la alcaldía de Mérida, Caballero Durán, aunque hasta la fecha no ha habido una señalización en su contra, ya que sólo se le ha mencionado por parte de los defraudados.

_Redacción