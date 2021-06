Caen 28 mdp en premios de la Lotería Nacional en Yucatán

Tras varios meses de "sequía" en Yucatán, la Lotería Nacional anunció que la "Diosa Fortuna" ha beneficiado a los yucatecos con dos premios "gordos" de 17 mdp y 11 mdp.

El pasado fin de semana los premios de primer lugar del Sorteo Superior y del Zodiaco Especial cayeron en Yucatán.

La suma total a repartir fue de 28 millones de pesos, el primer caso fue de 17 millones de pesos y el segundo de 11 millones de pesos, según informó la Loteria Nacional.

El primer caso fue de 17 millones de pesos y el segundo de 11 millones de pesos

Alan Gómez López, gerente de la Loteria Nacional, nivel regional, informó que de los 40 cachitos disponibles del Sorteo Superior del pasado viernes 18, en dos series cada una de 8.5 millones de pesos, solo se vendieron 10. En este caso, resultó ganador cuyo premio fue de 17 millones de pesos, los 10 ganadores se hicieron acreedores a 425 mil pesos cada uno.

En el segundo sorteo realizado el domingo 20 del Zodiaco Especial, solo se vendieron dos de los 20 disponibles. De igual manera se repartieron 11 millones de pesos en una sola serie, los premios son de un 550 mil pesos menos el impuesto, por lo que recibieron 511 mil 550 pesos.

Cabe señalar que estos son los premios más grandes que han caído en Yucatán en lo que va del año, pues debido a la pandemia por COVID, las ventas se desplomaron.

Yucatán ha tenido "suerte" con los sorteos realizados

Yucatán ha tenido "suerte" con los sorteos realizados, pues han sido varias las ocasiones en que la "Diosa Fortuna" ha beneficiado a los yucatecos.

Alan Gómez López señaló que a la fecha se han repartido en la entidad nueve millones de pesos, cuando la cifra podría ser de casi 31 millones.

“Ahora no se vendió, cayó dos veces el premio mayor seguidito y no más 12 personas se hicieron acreedoras de las 60 que pudieron ganar, es decir, ni la mitad de los cachitos. Si vuelven a comprar el cachito tradicional, el que viene impreso ese no tiene problemas en que se los paguemos, nosotros vemos la manera de pagárselos”, explicó.