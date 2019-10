Cae un trailer de puente de periférico en Mérida

Como si fuera película de acción, trailer cae de un puente de periférico en Mérida.

Los hechos se registraron el viernes 25 de octubre alrededor de las 10 de la noche, cuando un trailer tipo pipa cae de un puente ubicado en el kilómetro 18 del periférico de Mérida.

El trailer cayó cuatro metros aproximadamente del puente a la carretera lateral de periférico y quedó volcado con las llantas para arriba. Afortunadamente al momento del aparatoso accidente, no circulaba ningún vehículo en la lateral.

Al parecer el conductor de trailer tipo pipa, perdió el control del volante y chocó contra el muro de contención del puente y no pudo evitar caer en un costado.

Elementos de seguridad llegaron al lugar de los hechos.

El chofer de la unidad al ver la magnitud del accidente decidió abandonar la unidad.

El trailer pertenece a la empresa ‘Asfalto y Tecnología Astec’, no se reporta ningún derrame ya que la unidad estaba vacía.

Por lo aparatoso del accidente, bomberos se presentaron al lugar de los hechos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán y Bomberos se presentaron al lugar de los hechos, para tomar conocimiento de lo ocurrido. Cabe mencionar que la circulación de la lateral de periférico fue cerrado para realizar los trabajos para levantar la pesada unidad.

Por lo espectacular y aparatoso del accidente, curiosos se detuvieron en la parte posterior del puente para observar los trabajos de los oficiales de policía.

Dormita y choca contra una casa

De igual forma otro trailer protagonizó un accidente en la salida lateral que conduce al puente de Cancún en el periférico de Mérida.

Otro trailer protagonizó un accidente en Periférico.

En este caso, el conductor del trailer dormito, perdió el control de la unidad, se estampo contra un poste de luz y se metió a una casa.

Por fortuna no se presentó ningún lesionado ya que los habitantes de la casa no se encontraban cerca, sin embargo no podían evacuar el domicilio, debido a que el poste de luz que derribó el trailer, dejo cables sueltos de alta tensión.

