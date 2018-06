Cada 12 horas se reporta un caso de abuso sexual en Yucatán

abuso sexual en Yucatán

En el estado de Yucatán, aunque se guarda hermetismo en el tema, se sabe que hay niños que son víctimas de abuso sexual; en los registros de los últimos años, las denuncias han sido más de 500, sin embargo, la realidad es otra, pues hay víctimas que no denuncian, por lo que se cree que lo que se denuncia es sólo el 10% de la triste realidad.

Víctor Chan Martín, presidente de la asociación “Lazo para María Evelia”, señaló que las estadísticas que se han mostrado, representan sólo el 10 por ciento de la cantidad de pequeños que han sufrido abuso, por lo que esto es alarmante. A comparación del 2016, cuando se registraron 675 casos, en 2017 hubo 658, siendo 17 personas menos.

“Cuando yo escucho números, los cuales son importantes para interpretación y más cosas, también me dice que no representa la realidad, ni el 100 por ciento de los casos que suceden; muchos no se denuncian y tampoco se toman como un abuso sexual infantil, sino como contacto o como forma de convivencia en ciertas familias”, mencionó Chan.

Igualmente, el entrevistado señaló que al momento de llevar un proceso ante la ley, muchas veces no se le da un seguimiento correcto, por lo que el delito queda exento y el afectado sigue sufriendo por lo sucedido.

Importancia de denunciar y factores

Acusar ante las autoridades es importante, ya que las víctimas necesitan tener la protección del Estado de Yucatán, según Víctor, ya que con esa acción se forma una estadística y las autoridades se basan para poder defender y amparar a todos aquellos infantes afectados.

En su análisis, el fundador mencionó que a partir de mayo a agosto, los abusos se disparan, pues en ese lapso hay mucho calor, se ingiere más alcohol y hay cuerpos más descubiertos, lo que es un factor.

“Con las estadísticas de la Fiscalía hice mi propia interpretación: en cuatro meses de mucho calor, hay más ingesta de alcohol y cuerpos sin ropa, mayormente en hombres que andan sin playera y niños en pañales o ropa interior en cierto sector de la población, y uní un elemento más, se consume más pornografía, por lo que el cuerpo de los hombres, se erotiza más”, explicó Chan.

Otra razón por la que el peso de la ley debe caer en quienes cometieron un acto es porque “el hecho de que un adulto use el cuerpo de niños y niñas, así como de bebés, para gratificarse sexualmente, no debe quedar impune, es algo que no debemos permitir bajo ninguna circunstancia y el primer marco de referencia para lograrlo, es la ley”.

La incidencia de delitos sexuales denunciados ante el Ministerio Público de Yucatán se ha mantenido estable, con un caso cada 12 horas.

Cambios a la ley

En marzo pasado se metió una iniciativa de ley al Congreso del Estado de Yucatán, pidiendo cuatro reformas al código penal. “Una era que el delito no prescriba, que se aumentara las penas, que se siga de oficio y la última que la primera declaración de las niños y niñas sirva para todo el proceso, para quitar la revictimización”, mencionó.

El Congreso del Estado de Yucatán, por unanimidad, aprobó dos de las cuatro iniciativas, por lo que ahora la víctima no perderá el derecho de hacer justicia tras haber transcurrido el tiempo señalado por la ley y el tiempo de pena será de 10 años aproximadamente, cuando antes estaba entre tres y cinco años.

Finalmente, destacó que la asociación y la universidad de Emory, ubicada en Atlanta, Georgia, dieron inicio a un proyecto que trabajará el autocuidado, la prevención del abuso sexual infantil. “Es muy importante porque no sólo habrá un beneficio para la infancia del niño yucateco, también se fortalece la atención contra el abuso”, dijo.

_Kattia Castañeda Celis