Cacerolita de mar, el fósil viviente que habita la península de Yucatán

La cacerolita de mar es una especie de arácnido que llegó a habitar la tierra desde mucho antes que el ser humano y en la Península de Yucatán se encuentra una de las zonas donde este fósil viviente comparte el planeta con los mismos, quienes tienen que trabajar más para cuidar y preservar a un testigo milenario de la vida en la tierra, comentó el doctor Héctor Javier Ortiz León, del Instituto Tecnológico de Chetumal.

Héctor Javier Ortíz León del Instituto Tecnológico de Chetumal

¿Qué es la cacerolita de mar?

La cacerola de mar es una especie marina que está más familiarizada con los arácnidos que con los crustáceos, a pesar de que se le conoce como cangrejo cacerola o cangrejo herradura, cuyos ancestros se remiten al periodo paleozoico, por lo que su presencia en la tierra es muy muy antigua a la que llaman fósil viviente y debemos preservarla.

¿En dónde está presente?

Presenta cuatro especies vivas en el mundo, de las cuales tres se distribuyen en la región del indopacífico y una en el continente americano, la cual se ubica en la costa atlántica de Estados Unidos y la Península de Yucatán.

¿Está en riesgo?

Es una especie que se encuentra dentro de la NOM-059 de la Semarnat desde hace varios años, con la categoría en peligro de extinción y dentro de la lista roja de la misma dependencia como especie vulnerable, por sus altos riesgos de desaparecer.

¿En dónde se puede encontrar?

La cacerilita de mar que habita en nuestra región se puede observar en lagunas interiores, donde tenemos fondos arenosos, blandos, especie de manglar y para su reproducción sube a las playas, que no solamente sucede durante la época de luna llena o luna nueva, así que cuando la veamos en la playa hay que respetarla y cuidarla.

¿Es muy estudiada?

A pesar de una especie sumamente antigua y estar bajo esta categoría en peligro de extinción, son relativamente pocos los estudios que se han hecho en particular con el hábitat crítico, el cual es de suma importancia para su reproducción.

¿Cuáles son sus principales amenazas?

Existen de todo tipo, desde el ser humano hasta condiciones naturales que se relacionan con su fisionomía. Por parte de los humanos, a veces quedan atrapadas en las redes que se utilizan para la captura de pulpo, pero por otro lado el cambio de las mareas hace que se queden atrapadas entre las raíces o cuando quedan de cabeza y el viento las llena de arena.

¿Es peligrosa para el ser humano?

Para nada, no es venenosa, su cuerpo se divide en tres regiones, la parte anterior prosoma, la parte media epistosoma y la parte terminal que es el tenso, como una especie de aguja de lanza, que no tienen veneno, son totalmente diferentes a un alacrán por ejemplo, no son peligrosas, no son para nada dañinas.

¿Por qué tienen ponzoñas?

Son estructuras que utilizan para desplazarse y por ejemplo, cuando quedan de cabeza, las utilizan para que cuando quedan de cabeza, puedan volver a retornar a su posición y retornar hacia el mar, no son peligrosas, al menos que las pises durante la noche.

¿Son aprovechables?

Tienen una encima que se utiliza para detectar toxinas bacterianas en vacunas y dispositivos médicos, es la gran utilizad que se le da, sobre todo en Estados Unidos, porque ahí hay grandes volúmenes de ella, hay pesquerías de esta especie, hay permisos regulados para capturarla y trasladarla, pero eso es difícil que eso ocurra en México porque las poblaciones son menores.

