Cabañuelas políticas

Se conoció el nombre de los cuatro humildes alarifes que perdieron la vida en el derrumbe del llamado complejo Paseo 60, por la presunta negligencia del operador de una ‘pluma’, quien golpeó una estructura medular del edificio de 7 pisos –le faltaban 5-, que albergaría una plaza comercial y dos hoteles en pleno corazón de la zona hotelera. ¿Y por qué negligencia? El ‘gruero’ trabajaba después de las 5:30 de la tarde, cuando lo aconsejado es suspender trabajos en edificios de esa envergadura máximo a las 5, debido a la escasa visibilidad, máxime que, según testigos, no había nadie auxiliándolo. El asunto es más grave si se confirma que el constructor haya exigido trabajar a esa hora. En la Fiscalía General del Estado de Yucatán trascendió que tanto el trabajador presuntamente responsable, como el constructor, ya están debidamente ‘ubicados’. Lo cierto es que dos hogares yucatecos, uno en Veracruz y otro en la Ciudad de México están de luto y es urgente no solo que se haga justicia, sino que se les indemnice conforme a la ley y no se quede todo como si nada hubiera pasado. Descansen en paz. Por cierto, el silencio sepulcral envolvió desde ayer al Ayuntamiento de Mérida, que preside Mauricio Vila, donde lejos de sus acostumbrados reflectores, no se le vio por ningún lado, al igual que cuando lo van a ver los comerciantes del centro. La orden es no hablar del derrumbe, pese a que su personal de Desarrollo Urbano y el de Protección Civil autorizaron dicha edificación: ‘Prohibido hablar, no es de nuestra incumbencia’. De nuevo la ‘ley mordaza’. ¡Qué raro en esta administración! Y pasando a cosas menos mortales, pero también lamentables, son de lujo los requisitos que deben cumplir los candidatos independientes en la fiscalización de sus gastos de campaña. Son tan absurdos que ni los mismos instructores saben de lo que están hablando. Amenazas de multas sobre multas, comprobaciones de uso de herramientas privadas, como celulares y automóviles propios, avisar de eventos a realizar desde tres días antes –ya ni los videntes saben si los invitarán a algún al día siguiente- y otras linduras son parte del programa del Iepac para, dicen por ahí, echar fuera a otra tanda de candidatos. De los 33 que habían quedan 25 y, según negros augurios, se iría una decena más. En fin, para sugerencias para evitar más desgracias entre albañiles, silencios cómplices de alcaldes y recordatorios maternales por requisitos electorales imposibles, escribir al correo [email protected]

Te puede interesar