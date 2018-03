Cabañuelas políticas

En el PRD andan sueltos los demonios: el devaluado David Barrera Zavala ya vendió su amor a Panal, Alejandro Cuevas ya mostró a su gallo y poco después los ‘galileos’ enviaron su contragolpe. Al paso que van el famoso Frente Amplio está condenado. David Barrera proclama que no lo escucharon y por eso generó que el Panal, partido que ni pinta no da color, de la noche a la mañana cuente con una ‘bancada’, por lo menos hasta que a Barrera Zavala le cambie el humor y venda su capital político… de nueva cuenta. Su hasta ayer líder, Alejandro Cuevas, rápidamente dijo que a Barrera Zavala ya ni lo tomaban en cuenta y rápidamente destapó a Jorge Zavala Castro para precandidato a la gubernatura por el PRD y Encuentro Social. ¿Y el Frente Amplio Opositor apá? Pero no le duró mucho el gusto y horas después el gallo de los ‘Galileos’, Juan José Muñoz, se registró y con esto habría precampaña, para que después desde el centro deshagan lo que intentan hacer. ¿Así o más revuelto? Pero también en el PAN hace aire y un desinflado Renán Barrera trata de tomar nueva fuerza, al grado que en círculos ‘panuchos’ ya se habla de una posible reelección del edil sandwichero Mauricio Vila Dosal, debido a que su antecesor, cobijado por el polémico Ricardo Anaya desde el centro, ‘coquetea’ con la candidatura a la gubernatura. En el PRI nada se ha definido, pero solamente se ven con claridad cuatro gallos: el delegado de Semarnat, Carlos Berlín Montero; el secretario de Desarrollo Social, Mauricio Sahuí Rivero, y los diputados federales Pablo Gamboa Miner y Jorge Carlos Ramírez Marín. Ramírez Marín tiene numerosos frentes abiertos y acusaciones de corrupción; Mauricio Sahuí fue duramente golpeado por las acusaciones de precampaña extremadamente temprana y Gamboa Miner, dicen los entendidos en su partido, aún es muy joven para mandar en todo el estado. Carlos Berlín Montero se ha mantenido lejos del escándalo, con un trabajo en favor del medio ambiente que le ha dado muchos bonos positivos dentro y fuera de su partido, por lo que es uno de los favoritos, al menos en su instituto político. Para denunciar más traiciones, ambiciones y diputados que se venden al mejor postor, así como aspirantes que reviven en busca de un gran hueso, escribir al correo [email protected]

