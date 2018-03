Cabañuelas políticas

Y como hace muchas lunas no sucedía, hoy no tenemos bronca contra el Ayuntamiento de Mérida del alcalde ‘sandwichero’ Mauricio Vila Dosal, pero no se desacostumbre, pues en cualquier momento saltará un nuevo caso de corrupción, empresas fantasma o algún viajecito avalado al vapor. La ‘comidilla´del día es la actitud de la ex gobernadora yucateca Ivonne Ortega Pacheco, que ‘humildemente’ se unió a la campaña del ex secretario de Hacienda José Meade Kuribreña, después de haber gritado a los cuatro vientos que ella buscaría a toda costa la candidatura, e incluso amenazó con sacar a la luz todos los trapos sucios de su partido, el PRI, de últimas fechas. Pues dicen los entendidos que le viraron la situación, pues a ella fue a quien advirtieron que la ropa sucia que acumuló durante un sexenio en Yucatán podría ser muy contraproducente para ella y que mejor le bajara a su mal humor, o habría muy severas consecuencias, a lo que Ibom, sin pensarlo mucho, mejor dijo ‘aquí me disciplino’. Otro que tampoco se cuece al primer hervor es William Sosa Altamira, dos veces alcalde de Izamal, y a quien se acusa de vivir opíparamente del erario durante los últimos 23 años, como funcionario ‘chapulín’ de alta jerarquía. Ahora se dice que es el desestabilizador número uno del PRI, al boicotear al actual alcalde, Warnel May, quien desea reelegirse, pero Don Sosa Altamira tiene otros planes para un sobrino. Además, se dice que es ‘fiel proveedor’ de los últimos ayuntamientos izamaleños con jugosos pagos. En fin, ‘tatich’ desde hace décadas. También no andan muy felices los líderes de los distintos partidos políticos yucatecos, debido a que, por fin, el Inaip les puso 30 candados para transparentar su accionar con el presupuesto que suntuosamente se les asigna. Ahora, si los papás o los hijos de algún líder son contratados como ‘asesores’, se deberá declarar inmediatamente para evitar los malos entendidos, así como el monto de sus salarios. ¿Será? Y mañana es el Día Mundial contra la Discapacidad, y aun se sigue luchando porque quienes menos ventajas tienen sean puestos, al menos, en una posición en la que puedan tener acceso similar a la educación y el trabajo. Para más porras a Ivonne Ortega, empresas fantasma o virreyes izamaleños, escribir al correo [email protected]

