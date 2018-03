Cabañuelas políticas

En pleno relajo de los ‘pibes’, los adivinos mayas no buscan qué hacer, ya que desembolsaron todo lo que tenían para la tradición, pero se enteraron de muy buena fuente que habrán jugosos pedazos de carne en varias sedes partidistas. Los adivinos recibieron el llamado de varios ‘dinosaurios’, quienes golosos de un buen hueso preparan su ‘ida’ a otros lugares con valles más tiernos. El #AmigoLibo, dicen las malas lenguas, prepara mucho más que bolis para sus ‘adelantados’ y sus aliados, pues aunque sabe que no le va a alcanzar, tirará toda la carne al asador en busca de seguir sacándole provecho a la ubre del gobierno. Alpha Tavera nunca pensó tener el capital político que tiene ahora, y es que con su épica conquista del municipio más codiciado, Valladolid, por la cercanía del caro Caribe, ahora se ha catapultado a ser una posible Gobernadora de Yucatán. Tiene todo lo que se necesita; Joven, profesional y ha llenado el ojo del ‘Peje’. Han bajado los ‘calores’ de la política en Mérida, y los adivinos ahora sí están muy confundidos con lo que pasa en las Grandes Ligas, pues no ven claro. Roberto Rodríguez Asaf cada vez se ve más frecuentemente, con el Escudo Yucatán; el doctor Berlín Intensifica su cruzada sustentable y Pablo Gamboa está redoblando esfuerzo en el interior del estado. Tres destacados políticos en fuerte recta final. Y la última del ‘Peje’, para estar contentos, y no porque sea algo descabellado: el tabasqueño propone trasladar los recursos de dependencias federales a los estados; llama a que los recursos caigan directamente a cada entidad federativa. ¿Qué sucedería si Quintana Roo obtuviera todos los derechos de su turismo? ¿Si Campeche lograra todo lo de su petróleo? Seguiremos informando de estos escenarios idílicos. Por último, si usted no se ha asustado: Trump y el líder y el líder israelí Benjamín Netanyahu aparecen besándose en una audaz obra de un artista australiano en Cisjordania, en una clara burla a quienes detentan un poder desde hace 50 años sin pedir opinión a quienes padecen inhumanas condiciones en ese lugar. Solo para reflexionar. Para colaborar, chismear o echar un rollo, [email protected]

