Cabañuelas políticas

Ya sintiendo el ‘fresquecito de muertos’, y con el olor y sabor de los ‘pibes’ cada vez más cerca, los ahora rechonchos adivinos del Mayab, aseguran que el tan cacareado empoderamiento de la mujer, la paridad de género y demás temas que apasionan a las feministas no han calado en los ánimos de los partidos, ni de los organismos electorales, a los que seguramente los alquimistas y superasesores de cada instituto político les darán ‘atole con el dedo’. En pleno mes rosa, los agoreros no quieren meterse en problemas con sus esposas, pero no les queda más remedio que respaldar sus predicciones: los partidos enviarán a sus candidatas, cual sacrificio maya junto al cenote de Chichén Itzá, a los municipios más pequeños, por ende con menores recursos, o donde ni siquiera ‘les ladre un perro’, para que, en caso de no suceder un milagro, pierdan. Con suma vergüenza, los clarividentes aseguran que no ven avances en un estado con costumbres demasiado conservadoras en cuanto al feminismo. Y para quien los cuestione: solo 8 de 106 municipios son gobernados por mujeres, y solo una ciudad de importancia, Valladolid, está en manos de una fémina, y es de izquierda, Alpha Tavera, quien ahora mueve los hilos del partido ‘sabiamente’ dirigido por el ‘Peje’. Ya pasando a temas más cínicos, ante el dolor de los bolsillos de los lectores, y uno que otro político bien intencionado, de esos que están en peligro de extinción, llega la noticia que en el Inaip no les da la lana para hacer un trabajo que jamás han cumplido. Saque la calculadora. Estos burócratas tuvieron un presupuesto mayor a los 30 millones en el actual calendario, pero con el temor de que un cataclismo se lleve al imperio maya, o para asegurar la comida de sus nietos, y hasta tataranietos, piden un 20% de aumento, o sea, más de 36 millones de pesos. ¿Será que desconocen los dimes y diretes entre el PAN y el Tribunal Superior de Justicia del Estado? Seguiremos informando… lo más transparente que podamos, y sin mayor presupuesto. Para aclaraciones, marchas en pro de la mujer, cuentas claras y demás, escribir al correo [email protected]

