Cabañuelas políticas

Los adivinos mayas vienen filosos y comprobaron, como predijeron hace muchas lunas, que algo turbio se apoderado de la Policía Municipal, lo que ha llevado a varios jerarcas de la ineficaz dependencia a hacer como Luis Miguel: dar la media vuelta e irse con el sol antes de que muera la tarde. No es que se hayan echado un ‘toque’. Aseguran que el oráculo se los filtró. Y en todos lados hace aire, no solo en el PAN y Morena, donde la alcaldesa vallisoletana Alpha Tavera le comió el mandado a su ‘líder estatal’, Mario Mex. En el tricolor de la capital mundial de los huevos motuleños se avizora una tormenta motivada por joven aspirante a alcalde que se dedica a hacer campaña desde hace seis meses. Se dice en Motul que el dinero se le va acabando a Mario Peraza y ex alcaldes podrían estar detrás de él, seguramente con gran interés, para que el PRI recupere la presidencia municipal que tiene Vicente ‘Huesitos’ Euán Andueza. Lo anterior no hace felices a muchos militantes, que esperan por fin una oportunidad. Internet ES una herramienta facilitadora de la vida moderna, hasta que se convierte en una adicción, que si no se detecta a tiempo puede trastocar las vidas de los más jóvenes, e incluso hacerlos caer en las garra de infinidad de depredadores que circulan la ‘deep web’. Hay muchas lagunas legales y es un gran pendiente, advierte la presidenta del Congreso del Estado en un foro, quien urge a debatir y poner fin a esa asignatura. LOS CLARIVIDENTES se encontraron de nueva cuenta al delegado de Semarnat, Carlos Berlín Montero, en nuevo foro ambientalista. El delegado ha tomado una cruzada de concientización sobre los recursos naturales con los que cuenta en gran número el estado de Yucatán y espera no convertirse en una voz solitaria en el desierto, en los momentos en que el planeta más lo necesita. PARA PONER fin a esta columna, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, externó anteanoche a su colega Rolando Zapata, al caminar por la noche en Paseo de Montejo, su beneplácito por no estarse cuidando las espaldas de la delincuencia que priva en otros lares. Chismes, vaticinios, desmentidos y demás, al correo [email protected]

