Cabañuelas políticas

Las lluvias pararon, y al parecer seguirá así por lo menos un día más. Lo que no cesa es el ataque de los moscos, que no entienden si hay norte o sur, solamente se lanzan en tropel sobre cualquier brazo, pierna, o ‘bobox’ que se le atraviese. Bien vendría que el alcalde Mauricio Vila, antes de que gaste, o ‘empeñe’ la economía yucateca, que mande fumigar antes de que haya una pandemia de dengue, zika, chikungunya y demás linduras que ahora sobrevuelan calles y montes de la ciudad. No todo es dejárselo al Gobierno del Estado y echarse a dormir. Después de la telenovela que giró alrededor del Sindicato de Salud, ya con los sueños del ex poderoso Alvar Rubio, primo de otra ex poderosa Gobernadora, Eulogio Piña se apresta, como decían en el medievo, a legitimar hoy su corona al frente de los empleados de Salud, en el Centro de Convenciones Siglo XXI. Alguien se acuerda de la ‘combativa’ Josefina Miz y el jovenazo y aspirante a político Denis Sunza. ¿Qué pasó con ellos apá? Informaremos si aparecen. Ayer tuvo un final feliz el asunto del hospital de Tekax, después de muchos millones de pesos y varios años, cuando el mandamás estatal lo inauguró, poniendo, por fin, una instalación de calidad a disposición de los tekaxeños y rompiendo, ¡bendito sea Dios!, la maldición de las primeras piedras de próspera y fan de las luminarias, no las chinas, sino las de Televisa, Ivonne Ortega, quien anda por ahí haciendo su luchita por lograr un gran ‘hueso’. Hablando de luminarias, ahora sí de origen oriental, negros nubarrones asoman en el horizonte del ex alcalde ‘bisneador’, llamado así por ‘gente ruin’ y de ‘mala cepa’, Renán Barrera Concha, a quien se le vendrá algo peor que las ‘7 plagas de Egipto’ en breve tiempo, algunas de las cuales no son secreto, como las anunciadas por los tricolores, quienes, aseguran, no pararán hasta lograr su inhabilitación como funcionario por endeudar hasta el ‘queque’ a los meridanos. Además, la empresa proveedora de las luminarias ‘vilipendiadas’, ABC Leasing, también ha dicho que irá sobre los ‘huesitos’ del tristemente célebre ex alcalde. Y lo que se acumule esta semana. Como dirían los viejitos que se sientan en las plazas de los pueblos, dentro de poco solo faltará que venga un perro y lo ‘wixe’. Dicen fuente al interior de su partido que si escapa de esta tiene trabajo seguro en cualquier espectáculo de Las Vegas. La trivia del día: ¿Qué nuevos horrores se gestan en lo oscuro en contra del buen Renán? Pronósticos, chismes y demás al correo www.cabanuelasgmail.com

