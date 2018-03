Cabañuelas políticas

‘Chaac’ no perdona tarde sin lluvia. Los moscos tampoco, sobre todo en el sur profundo, ahí donde florecen las invasiones y pasan peores penurias que el personaje bíblico ‘Job’. Pero no se preocupen, pronto comenzará una auténtica pasarela de ‘suspirantes’, candidatos y ‘chapulines’ electorales, algunos en busca de saborear por primera vez un hueso… otros en busca de seguir colgados del erario, que tantos desean, pero no a todos sostiene. Comienza a tomar color el proceso 2018, del cual millones de mexicanos esperan poco, sobre todo por la evolución de las ‘tácticas’ de fraude y la mutación de mapaches a ciberpillos. No se han extinguido las prácticas del ‘embarazo’ de urnas, ‘ratón loco’, ‘turismo electoral’ y la ‘caída del sistema’, cuando aparecen nuevas formas de magia y alquimia. Los ‘mapaches tecnológicos’ forman ya sus legiones de ‘trolls’ y ‘bots’ para encumbrar en unas horas, o destruir, en minutos, a tutiplén a los actores electorales, pese a que en Iepac se asegura que cada vez es más complicado hacer fraudes y ensuciar una elección. Al tiempo… Seguiremos informando. Hablando de quienes ‘quieren más’, Renán Barrera Concha, sí, aquél ex alcalde que se pasó por el arco del triunfo un convenio con la friolera de 82 mil lámparas ‘chinas’, y las cambió por 72 mil de empresas, que aseguran muchos ‘mal pensados y desconfiados’, por una jugosa comisión, se dice fortalecido por el asunto que ha dejado endeudado a su sucesor y ahora ‘amigo y rival’, Mauricio Vila, con cientos de millones de pesos. ¿Qué pasará por su mente? Sólo pensar en dejar un ‘regalito envenenado’, que daría para cientos de obras en beneficio de sus ex gobernados, alcanza para no ser olvidado en su tierra. También uno se pregunta ¿Qué pasa por la mente de Mauricio Vila?, quien debe ver de cuál cochinito romper para pagarle a un banco de nombre español. ‘Morderá’ un gran pedazo, dicen, también ‘envidiosos y gente mala’, de lo que ‘pellizcado’ en su administración en busca de la máxima silla del estado. No se pierda en próximos meses el desenlace de esta novela sumamente triste, por lo menos para los ciudadanos, de cuyo bolsillo saldrá el millonario pago, y de los fervientes creyentes de que los espíritus del ‘Maquío’ Manuel Clouthier, Carlos Castillo Peraza y Víctor Correa Rachó continúan en el Palacio de la calle 62. ‘Tic tac, tic tac’, continúa avanzando el reloj para la asamblea para definir el futuro del líder municipal panista, Jesús Pérez Ballote, a quienes las ‘fuerzas comandadas desde lo oscuro’ de los ‘Panistas de a pie’ han puesto en jaque, ‘manchando’ su trayectoria de videoescándalos, los cuales, por cierto, extrañamos últimamente. La trivia del día: ¿Seguirán siendo ‘amigos’ Mauricio Vila y Renán Barrera después del ‘lampagate’? Predicciones, pronósticos y chismes al correo www.cabanuelaspolíticas.gmail

Te puede interesar