Cabañuelas políticas

Las lluvias que dejaron caer en los últimos días, pues los suspirantes y ofertadores a cargos políticos tomaron un ‘merecido’ descanso y con el calorcito y el buen tiempo salieron de donde estaban y continuaron con su sano oficio de perseguir y asegurar ‘huesos’ de cara al 2018. Muy activos andan los representantes de las ‘tribus’, ahora llamadas ‘corrientes’ del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Yucatán, apoyados por supuesto por el ‘tatich’ yucateco que no opera, perdón, vive en Yucatán, Eric Villanueva Mukul, quien como buen pastor de rebaño acompañó al regidor Tonatiuh Caltempa (de corazón blanquiazul), y el diputado David Barrera Zavala, a quien los ‘adivinos’ de su partido vaticinan que se ofrecerá al mejor postor. Coincidieron en que todo será ‘transparente’, ya que las candidaturas a Gobernador y Alcalde de las principales ciudades del país, serán designadas desde el centro. Sin embargo, lo dicen veteranos políticos, a nadie engañan y todo está listo para que ‘vendan su amor’, ahora sí a buen precio al poderoso y próximamente abanderado blanquiazul a la primera silla del estado, Mauricio Vila Dosal. Quien no asomó, o más bien no lo invitaron, fue el líder estatal, Alejandro Cuevas, quien ha dicho que nanay con los ‘panuchos’, sea para bien o para mal. Donde se han prendido las luces de alarma en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (Iepac) de Yucatán, ya que en al menos 19 municipios le hicieron el ‘feo’ a integrar los Consejos Municipales y Distritales. En la dependencia no saben qué hacer para abatir la apatía que ha cundido de Abalá a Tixcacalcupul y de Hunucmá a Maní, pasando por los cerros de Muna y cenotes de Cuzamá, donde sencillamente sus habitantes, y los de 13 demarcaciones más, sencillamente dijeron ‘má’ a participar en los procesos ciudadanos. En épocas de crisis, cómo diría los ancianos en mi pueblo, ‘cualquier pan (no PAN) es bueno’ y es que los sueldos van desde los 4 mil a los 10 mil pesos mensuales. ¿Qué embrujo impide a los descendientes de los antiguos mayas disfrutar de ellos? Ya en cosas más agradables, en el cercano municipio de Progreso decenas de personas marcharon por el malecón para externar su petición de ofrecer a sus hijos y demás descendientes playas limpias y un lugar más sano para veranear, y dejar de hacerlo entre infinidad de latas, botellas y tapas de cervezas, así como los plásticos de los muy helados ‘six’ que se ingieren a granel los fines de semana, principalmente los domingos de verano. La trivia del día: ¿Cuántos perredistas mutarán cual camaleones en los próximos días con las tan cacareadas alianzas? Chismes, vaticinios y demás al correo www.cabanuelaspoliticas.gmail.com

